La première Foire d’automne 2025 promeut la gastronomie locale

Des centaines de plats et de produits locaux attrayants provenant de 34 provinces sont présents à la Foire d’automne 2025, première édition du genre, répondant à la demande de découverte culturelle par le goût.

Lors de la Foire d’automne 2025 ouverte du 26 octobre à 4 novembre au Centre d’exposition du Vietnam à Dông Anh (Hanoï), la fête "Délices d'automne" avec en point d’orgue "Un tour culinaire du Vietnam" attire un grand nombre de personnes. C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir les trésors de la gastronomie nationale.

"Délices d'automne" est également une scène qui met en valeur la culture culinaire des différentes régions du Vietnam. Là, chaque artisan ne se contente pas de présenter les saveurs typiques de sa région, mais montre aussi en direct le processus de préparation, allant des ingrédients simples aux techniques culinaires raffinées. Ainsi, chaque plat devient une histoire pleine de la richesse de l'identité vietnamienne, évoquant les souvenirs chaleureux de la terre, des gens et des traditions de nos ancêtres.

Plats caractéristiques

La finesse de chaque plat impressionne les visiteurs. Les stands de giò chả Ước Lễ (charcuterie traditionnelle), de chả cốm (pâté de porc au jeune riz gluant), de cốm Vòng (jeune riz gluant du village de Vòng) et de bánh cuốn Thanh Trì (crêpes de riz farcies de Thanh Trì) sont autant de plats choisis par les convives comme "empreints de la saveur authentique de Hanoï".

Malgré les longues files d’attente, beaucoup de visiteurs sont restés patients pour pouvoir déguster les délices culinaires de la capitale.

Le café Giảng - une marque célèbre depuis 1946 - contribue également à affirmer la culture gastronomique de Hanoï en présentant son café à l’œuf légendaire, qui attire de nombreux visiteurs venus le déguster.

Ta Thi Hông Thanh, venue de la commune de Dan Phuong (Hanoï) partage : "L’ambiance de la foire est très joyeuse et détendue, avec de nombreux stands attrayants à visiter et à découvrir. J’aime tous les stands, surtout la zone culinaire. En général, tout ce qui touche à la gastronomie me plaît ! Ce qui est merveilleux, c’est qu’en faisant simplement un tour à la Foire d’automne, je peux goûter aux saveurs typiques des différentes régions du Vietnam sans avoir à voyager loin. En un seul tour de la foire, je peux déjà ramener tout ce dont j’ai envie…"

Stimuler la consommation intérieure La Foire d'automne 2025 se tient au Centre d’exposition du Vietnam à Dông Anh. Elle s’étend sur une superficie totale de plus de 130.000 m², réunissant des 34 villes et provinces du pays, de nombreux ministères, de milliers d'entreprises, de coopératives, ainsi que de plusieurs partenaires internationaux. L'événement devrait accueillir en moyenne 500.000 visiteurs par jour. Cet événement économique d'envergure contribue à stimuler la consommation intérieure, la production, l’exportation et à promouvoir les marques vietnamiennes.

Parmi les stands aux couleurs vives et aux saveurs riches, l'espace gastronomique de la province de Nghê An (Centre) se distingue par l'arôme épicé et piquant de la soupe d’anguille de cette localité, un plat célèbre préparé sur place.

Présenter les produits OCOP

Trân Thanh My, du Bureau du tourisme relevant du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, partage : "Cette année, à la Foire d’automne 2025, nous apportons de nombreux produits gastronomiques caractéristiques locaux tels que l’anguille, le jambon de veau, ainsi que diverses infusions de thé au lotus, de thé médicinal cultivé dans des régions comme Dô Luong et Ky Son, sans oublier la poudre de curcuma, la fécule de manioc... Tous sont des produits OCOP (À chaque commune son produit) de la province".

Et d’ajouter que : "Notre stand attire particulièrement les visiteurs avec la soupe d'anguille, un plat typique entièrement préparé à partir d'anguilles fraîches transportées le jour même depuis Nghê An, sans utilisation de produits surgelés. En moyenne, nous consommons environ 30 kg d'anguille par jour, ce qui démontre l'énorme popularité de ce plat. À travers cette foire, nous souhaitons présenter et promouvoir largement la culture culinaire locale auprès des visiteurs, afin que, lors de leur visite à Nghê An, ils puissent ressentir plus profondément l'essence de notre gastronomie et l'identité de notre terre natale".

Le stand de Cà Mau apporte les saveurs uniques de cette terre située à l’extrême Sud du pays. "Au stand de Cà Mau, nous préparons et servons de nombreuses spécialités célèbres telles que du crabe grillé au sel et aux herbes et du pâté de crevettes, deux plats emblématiques de notre région du Sud. En outre, nous proposons aussi des crevettes séchées, des chips de crevettes et d’autres produits de la mer typiques. L’affluence est très importante, si bien que chaque jour, les crabes doivent ‘prendre l’avion’ de Cà Mau à Hanoï pour garantir leur fraîcheur et préserver le goût authentique de Cà Mau. À travers cette foire, nous souhaitons faire connaître la cuisine et les spécialités locales de Cà Mau aux habitants de la capitale et des provinces voisines. C’est aussi une belle occasion d’inviter tout le monde à se rendre à Cà Mau à l’occasion de la 2ᵉ Fête du crabe, prévue du 16 au 22 novembre 2025", confie Dinh Dang Duy, représentant du stand de Cà Mau.

Texte : Hông Phuong - Hoàng Phuong/CVN

Photos : Tin Tuc/CVN