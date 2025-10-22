Vietnam Phở Festival 2025 à Singapour

Quand le goût du phở relie cultures et opportunités économiques

Les 18 et 19 octobre, l’Our Tampines Hub à Singapour a accueilli le Vietnam Phở Festival 2025, un événement culinaire et économique visant à promouvoir la gastronomie vietnamienne et les produits " made in Vietnam " sur le marché singapourien.

Organisé par l’ambassade du Vietnam à Singapour, le journal Tuổi Trẻ (Jeunesse), le groupe Saigontourist, le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville et le Comité des Vietnamiens à Singapour, sous la direction du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l’événement a réuni des centaines de visiteurs et d’entreprises des deux pays.

Sous le thème "Phở - Enjoying together, growing together", le festival a célébré le phở - symbole de la cuisine vietnamienne reconnu par la chaîne CNN parmi les 50 plats à déguster au moins une fois dans sa vie. Plus qu’un simple plat, le phở a été présenté comme un ambassadeur culturel rapprochant les peuples et illustrant une volonté commune de développement durable et de coopération régionale.

Photo : TTO/CVN

Le secrétaire d’État singapourien à la Défense, Desmond Choo, a salué "une initiative concrète illustrant la vitalité du partenariat stratégique global entre le Vietnam et Singapour". Selon lui, "l’art culinaire est un langage universel permettant de mieux se comprendre avant de collaborer dans les domaines de la technologie et du numérique".

Cao Xuân Thắng, conseiller commercial du Vietnam à Singapour, a souligné que le riz demeure l’un des principaux produits exportés vers Singapour, représentant environ 30% du marché local, et que le riz gluant vietnamien y occupe une position quasi exclusive. Dans le contexte où Singapour cherche à diversifier ses importations alimentaires pour renforcer sa sécurité alimentaire, le Vietnam apparaît comme un partenaire clé.

Destination la plus prometteuse pour le secteur F&B

Au-delà du phở, les visiteurs ont découvert un espace d’exposition réunissant plusieurs marques vietnamiennes - café, sauces, épices, produits transformés - destinées à séduire le consommateur singapourien. Les stands de phở instantané et de condiments vietnamiens ont attiré une attention particulière, bien que les entreprises ne puissent pas encore vendre directement sur place.

Parallèlement au festival, le Forum sur la promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme Viêt Nam - Singapour 2025 a rassemblé environ 150 entreprises des deux pays. Les discussions ont porté sur la logistique verte, le tourisme-aviation, la transformation agroalimentaire, la transition numérique et le e-commerce. Une session de rencontres d’affaires (Business Matching) a permis aux entrepreneurs vietnamiens et singapouriens d’explorer des partenariats concrets.

Photo : TTO/CVN

Kelvin Tok, directeur commercial de CorpWerk (Singapour), a déclaré que "le Vietnam figurait parmi les destinations les plus prometteuses pour le secteur F&B (Food & Beverage) et pour les entreprises cherchant à s’étendre en Asie du Sud-Est".

Du côté vietnamien, les entreprises comme Cholimex ont rappelé l’importance de se conformer aux normes Halal et aux préférences culturelles locales pour pénétrer efficacement le marché régional.

"La gastronomie est un pilier central du tourisme durable. À travers le phở, nous invitons les amis singapouriens et internationaux à venir découvrir la culture, la cuisine et l’hospitalité vietnamiennes", a insisté lors de l’événement, Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Ainsi, le Vietnam Phở Festival 2025 n’est pas seulement une fête gastronomique, mais un pont culturel et commercial reliant deux nations dynamiques d’Asie du Sud-Est. Par le goût du phở, le Viêt Nam envoie un message d’ouverture : partager, coopérer et grandir ensemble.

Concernant les perspectives de coopération commerciale, le secrétaire d’État singapourien à la Défense, Desmond Choo a souligné que les produits vietnamiens sont actuellement bien présents, mais que les entrepreneurs singapouriens sont toujours à la recherche de produits agricoles vietnamiens.

Ils se rendent régulièrement à Hô Chi Minh-Ville ou à Hanoï pour en savoir plus sur les produits agricoles vietnamiens. Environ 90% des produits alimentaires de Singapour sont importés. Les produits alimentaires et agricoles vietnamiens sont donc très demandés à Singapour.

Photo : TTO/CVN

Truong Giang/CVN