Riz gluant au canarium noir, une spécialité de Lang Son

Lorsque l'automne approche, les habitants de l'ethnie Tày et Nùng de la province de Lang Son (Nord) se rendent en forêt pour cueillir des canariums. Le canarium noir apparaît sur les marchés de montagnes puis dans chaque maison sur pilotis pour préparer des plats délicieux et parfumés.

Le canarium noir peut être transformé en différents plats tels que le riz gluant au canarium, le canarium au poisson braisé et le canarium rôti à la graisse de porc. Mais le riz gluant noir au canarium est le plat le plus typique en raison de l'ingénieuse combinaison de fruits du canarium et de riz gluant pour créer un "cadeau" au goût délicieux, gras, simple, rustique mais inoubliable.

Le canarium est un fruit naturel des montagnes et des forêts de Lang Son, qui a pour effet d'étancher la soif, de clarifier la voix, de détoxifier. Il existe deux types de fruits : blancs et noirs.

Le canarium blanc est utilisé pour faire de la confiture, le noir pour préparer toutes sortes de plats dont le riz gluant au canarium noir, qui donne aux gens une saveur tout à fait unique, parfumée, grasse et légèrement aigre sur la langue.

Le fruit est en forme de losange, il a une couleur violet foncé, une pulpe jaune, des graines pointues aux deux extrémités et un noyau blanc. La saison de récolte commence en juillet et se poursuit jusqu'en septembre (selon le le calendrier lunaire). Ensuite, les fruits mûrissent et tombent peu à peu.

Les deux ingrédients les plus importants sont le riz gluant et le canarium noir. À première vue, tout le monde a l'impression que c'est simple, mais préparer un plat délicieux est très difficile.

Pour réaliser une assiette de riz gluant au canarium noir, à la fois délicieuse et belle, les ingrédients les plus importants sont le riz gluant et le canarium noir. "J'ai choisi le riz gluant d'abeille, c'est-à-dire le riz gluant des hautes terres, qui est plus parfumé que tous les autres types de riz gluant. Quant au canarium, choisissez des fruits aux deux extrémités pointues : plus la pointe est pointue, plus le canarium est savoureux", a révélé Vũ Huyền Giang, une habitante de Lang Son.

"Pour que le plat ait une belle couleur, le processus de braisage du canarium est assez important. Mettez le fruit dans l'eau, faites-le bouillir, remuez avec la main. Lorsque la chaleur est telle que vous ne pouvez plus la supporter, éteignez le feu et continuez à remuer ainsi jusqu'à ce que vous touchiez le remplissage et assurez-vous que le remplissage est mou, cela signifie qu'il peut être rempli. Sortez-le pour l’égoutter", a continue Mme Huyền Giang.

Quand le fruit est trempé dans l'eau chaude, l'huile essentielle se dissout créant un arôme agréable. Le meilleur fruit est lorsqu'il est cassé en deux, les graines peuvent être facilement retirées et le corps du canarium exposé, dégageant un arôme aigre-doux.

Toujours selon Mme Huyền Giang, lors de la préparation du riz gluant, il faut d’abord faire attention au temps de trempage du riz. Faire tremper en hiver pendant 6 heures et en été pendant 8 heures. Puis sortez-le et égouttez-le. Ajoutez du sel et de l'huile de cuisson, en particulier de l'huile de cuisson d'oignons frits. Ce mélange rendra les grains de riz gluant brillants. L'expérience la plus importante réside dans les ingrédients utilisés et la perception du cuisinier.

Quand on ouvre le couvercle du récipient contenant de riz gluant chaud, on peut sentir légèrement l'arôme délicieux et la couleur dorée du canarium. Le riz gluant au canarium noir est moelleux, parfumé, ne colle pas aux doigts, et lorsqu'il est servi dans une assiette, il a une couleur rose-violet magnifique.

Ce plat est meilleur lorsqu'il est dégusté avec des hành phi (oignons frits), muôi vung (mélange de cacahuète, de sésame et de sel grillés et pilés), et du lap suon (saucisses chinoises). L'arôme parfumé du riz gluant se mélange avec la saveur crémeuse du canarium, créant ainsi un goût unique et irrésistible. Ce plat est devenu un plat vraiment attrayant non seulement pour les habitants de Lạng Sơn, mais aussi pour les voyageurs venant de différents coins du pays.

"Notre riz gluant au canarium noir est délicieux, la saveur du fruit est parfaitement mélangée à des grains de riz. Nous espérons que les touristes venant dans notre province connaîtront ce plat et bien d'autres", s'est déclaré Lưu Thị Điệu, habitante de Lang Son.

Situé au Nord-Est du pays, Lang Son possède une culture riche, de nombreux paysages célèbres et une cuisine unique. Pour devenir une destination touristique majeure, de nombreuses solutions ont été mises en œuvre, notamment la préservation et la valorisation des produits locaux, dont le riz gluant au canarium noir qui est passé du statut de plat rustique à celui de spécialité locale célèbre, qui attire les touristes. Actuellement, la province continue de mobiliser les gens pour développer les canaris noirs indigènes et, en même temps, élargir les formations sur les techniques d'entretien des cultures.

Arrêtez-vous à Lang Son où se trouvent de vastes montagnes, avec la grotte de Tam Thanh, le col de Chi Lang ou la maison communale de Mâu Son, et savourez le délicieux plat de riz gluant au canarium noir, qui donne envie aux gens de revenir dans ce terroir.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN