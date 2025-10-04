Buffle sauté à l’ail croustillant

Le buffle sauté à l’ail croustillant est bien plus qu’un simple plat ; c’est une véritable symphonie gustative. La tendreté exquise de la viande de buffle, saisie à la perfection, conserve toute sa douceur naturelle. C’est la combinaison avec l’ail, finement émincé et frit jusqu’à obtenir une texture dorée et croquante, qui élève ce plat à un niveau supérieur.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 500 g de viande de buffle

- 3 tasses d’huile

- 1 tête d’ail

- 1 oignon

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) d’ail haché

- 1/2 verre d’eau

Assaisonnement : sucre, poivre vert, poivre moulu, sauce de soja, sauce aux huîtres, sauce au piment, huile de noix de cajou, fécule de maïs, sauce de soja foncée

Préparation

- Découpez la viande de buffle en morceaux d’environ 1 cm d’épaisseur.

- Aplatissez-les légèrement avec un attendrisseur pour casser les fibres musculaires, ce qui rendra la viande plus tendre et apte à absorber les épices. Coupez ensuite en lanières de 3 à 5 cm.

- Dans un bol, assaisonnez la viande avec 1 c.à.s de sucre, 1 cuillère à café (c.à.c) de poivre moulu, 1,5 c.à.s de sauce de soja, 1 c.à.s de sauce aux huîtres, 1 c.à.s de sauce au piment.

- Laissez mariner 30 minutes à 1 heure pour que les saveurs s’imprègnent bien.

- Ajoutez ensuite 1 c.à.s d’huile de noix de cajou (pour une belle couleur rougeâtre) et 1 c.à.s bombée de fécule de maïs. Massez la viande à la main pour bien enrober les morceaux : cela permet de retenir le jus et de garantir une texture plus ferme et croustillante à la cuisson.

* Sauce

- Délayer 2 c.à.c de fécule de maïs dans un demi-verre d’eau. Faire revenir l’ail haché dans un peu d’huile, puis ajouter 1 c.à.s de sauce de soja, 1 c.à.s de sauce aux huîtres, 1 c.à.s de sauce de soja noire, 3 c.à.s d’eau et le mélange de fécule.

- Assaisonner avec un peu de poivre et une pincée de sucre, puis mélanger jusqu’à obtenir une sauce épaisse et brillante.

Cuisson

- Chauffer environ 3 tasses d’huile dans une poêle. Lorsque l’huile est chaude, ajouter les têtes d’ail épluchées et le poivre vert, puis les faire frire jusqu’à ce que l’ail prenne une couleur dorée claire et dégage son parfum caractéristique. Retirer ensuite l’ail et le poivre à l’aide d’une écumoire et bien égoutter.

- Frire ensuite la viande de bœuf marinée dans l’huile bien chaude.

- Ne mettre qu’une petite quantité de viande à la fois afin que la température de l’huile ne baisse pas trop vite. Remuer doucement avec des baguettes. Au bout d’environ 40 secondes, retirer la viande et continuer ainsi par petites portions.

- Ajoutez la viande de buffle frite, l’ail croustillant et les grains de poivre vert à la sauce et faites-les sauter ensemble. Il est crucial de ne remuer que pendant 2 secondes avant d’éteindre le feu.

- Disposez de fines tranches d’oignon en quartiers au fond d’une poêle chaude pour créer une base, puis versez par-dessus la totalité de la préparation de buffle sauté à l’ail.

- Servir chaud. Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN