La Foire d’automne devrait séduire 500.000 visiteurs par jour

La Foire d’automne 2025, inaugurée au Centre d’exposition du Vietnam à Dông Anh (Hanoï), attire une foule considérable de visiteurs venus découvrir et acheter des produits. Cet événement d’envergure, qui se poursuit jusqu’au 4 novembre, s’annonce déjà comme le plus grand rendez-vous culturel et commercial de la saison automnale.

Avec une superficie de plus de 130.000 m² et 3.000 stands, la foire prévoit, selon les organisateurs, d’accueillir un demi-million de visiteurs par jour.

La Foire d’automne dépasse le cadre d’une simple exposition commerciale. Elle offre un espace d’échanges culturels, culinaires et artistiques, réunissant toutes les 34 villes et provinces du pays.

Cet événement économique et culturel national vise à dynamiser la consommation intérieure, à promouvoir le concept "Les Vietnamiens consomment vietnamien" et à faciliter les opportunités de commerce, d’investissement et d’intégration internationale.

L’espace intitulé "Essence de l’automne de Hanoï", orchestré par le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï sur plus de 17.000 m², met en lumière le savoir-faire de dizaines d’artisans issus de villages traditionnels. Des démonstrations captivantes - telles que la fabrication de figurines en pâte de riz (tò he), la poterie de Bat Tràng ou la création d’objets en corne - séduisent autant les habitants que les touristes étrangers.

Les experts s’accordent à dire que la Foire d’automne 2025 est bien plus qu’un lieu d’achat : elle constitue une plateforme essentielle pour l’expansion des produits vietnamiens sur la scène mondiale. Les activités de promotion du commerce, de démonstration, de mise en relation de l’offre et de la demande, ainsi que de transformation numérique, sont déployées de manière coordonnée, ouvrant de nouvelles opportunités aux entreprises, aux coopératives et aux artisans.

