Les World Culinary Awards 2025 auréolent le Vietnam et sa capitale

Le prix a été annoncé lors de la sixième cérémonie des World Culinary Awards, qui s’est tenue récemment en Italie. Le Vietnam a également été élu Meilleure destination culinaire d’Asie 2025, marquant ainsi sa deuxième consécration internationale.

Selon le Centre des technologies de l’information touristique de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), le Festival de la culture culinaire et des délices du groupe Saigontourist a remporté deux titres majeurs : Meilleur festival culinaire du monde et Meilleur festival culinaire d’Asie.

Capella Hanoi a reçu le titre de Meilleur endroit de brunch du monde 2025, surpassant des concurrents de taille tels que Holy Brunch (Casablanca, Maroc), Saffron Restaurant @ Atlantis The Palm (Émirats arabes unis) et Le Ritz Paris (France).

Rina van Staden, directrice des World Culinary Awards, a déclaré : "Nos lauréats des World Culinary Awards 2025 illustrent parfaitement ce que signifie viser l’excellence culinaire, innover, repousser les limites et offrir le meilleur. Félicitations à chacun d’entre eux".

Le Vietnam est réputé pour sa cuisine diversifiée, imprégnée d’identité nationale. Avec des plats traditionnels tels que le pho (soupe de nouilles), le bun cha (porc grillé aux vermicelles), le nem ran (rouleaux de printemps frits) et le banh mi (sandwich vietnamien), la cuisine vietnamienne offre un mélange harmonieux de saveurs et de couleurs aux gourmands.

Le Vietnam a déjà été élu Meilleure destination culinaire d’Asie en 2022, tandis que Hanoï a reçu les titres de Meilleure destination culinaire émergente d’Asie et de Meilleure destination culinaire émergente du monde en 2024.

Les World Culinary Awards sont l’événement frère des World Travel Awards, lancés en 1993 pour récompenser l’excellence dans l’industrie du voyage et du tourisme. Les résultats sont basés sur les votes des experts du secteur et des globe-trotters.

Lors de l’édition 2025, l’Italie a remporté le titre de meilleure destination culinaire au monde.

VNA/CVN