Crevettes cuites à l’eau de coco

Plat d’une simplicité exquise, les crevettes à la vapeur de l’eau de coco marient parfaitement la douceur naturelle du liquide tropical à la fermeté savoureuse de la chair du crustacé. Cette méthode de cuisson ancestrale préserve non seulement l’intégrité de sa saveur, mais lui insuffle aussi un parfum subtil, offrant ainsi une expérience culinaire pure et mémorable.

>> Canard braisé à l’eau de coco

>> Brochettes de porc grillées aux feuilles de mac mât à l’air-fryer

>> Buffle sauté à l’ail croustillant

Pour 2 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 400 g de crevettes

- 1 noix de coco

- 2 échalotes

- 1/2 cuillère à soupe (c.à.s) de fond de volaille

Préparation

- Rincez les crevettes à l’eau claire, puis coupez leurs moustaches et leurs pattes. Retirez la veine noire sur le dos, puis rincez-les une nouvelle fois. Égouttez soigneusement les crevettes dans une passoire.

- Épluchez et coupez les échalotes en fines tranches. Épluchez la noix de coco et découpez quelques rondelles pour la décoration. Mettez l’eau de coco de côté dans un verre séparé.

Cuisson

- Mettez la casserole sur le feu, versez-y l’eau de la noix de coco, ajoutez les tranches d’échalote et 1/2 c.à.s de fond de volaille. Portez le mélange à ébullition à feu vif.

- Une fois que l’eau de coco commence à frémir, ajoutez les crevettes, couvrez la casserole et laissez cuire à feu moyen.

- Après une minute, soulevez le couvercle, mélangez les crevettes avec des baguettes, puis couvrez à nouveau et laissez cuire une minute de plus. Dès que les crevettes prennent une belle couleur rouge-orangé, éteignez le feu.

- Votre plat est prêt ! Sortez les crevettes et disposez-les joliment autour de la noix de coco selon votre goût, puis servez immédiatement.

- Ce plat de crevettes à la vapeur de l’eau de coco est extrêmement simple. Une fois cuites, les crevettes ont une magnifique couleur rouge-orangé et un parfum typique. En les dégustant, vous sentirez leur chair très tendre et sucrée, rehaussée par la saveur douce et unique de l’eau de coco.

Vous pouvez accompagner ce plat de sel au poivre et au citron, ou de toute autre sauce pour fruits de mer.

Servez chaud. Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN