Le bánh mì vietnamien séduit l’Afrique : un succès à Kampala

Dans la capitale ougandaise, un restaurant vietnamien attire l’attention des habitants comme des visiteurs étrangers. Son produit phare n’est autre que le bánh mì , ce sandwich de rue emblématique du Vietnam, désormais prisé en Afrique de l’Est.

>> Le 3e Festival du bánh mì vietnamien enchante les spectateurs

>> CNN classe le bánh mì vietnamien parmi les meilleurs sandwichs du monde

Photo : NQS/CVN

La journaliste Amy Fallon, collaboratrice du média Escape Australia, raconte son étonnement lors d’une visite à Kampala. Venue voir son amie Fosca Anirwoth, employée du restaurant, elle a découvert un établissement ouvert en 2023, dont l’offre culinaire repose essentiellement sur le bánh mì.

Le propriétaire, Nguyên Son Dông, installé en Ouganda depuis 2009, a choisi de promouvoir son enseigne par deux affiches imposantes à l’entrée. L’une représente l’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull dégustant un bánh mì au Vietnam en 2017, l’autre met en scène Miss H’Hen Niê entourée de pains vietnamiens.

Le sandwich proposé comprend du poulet, du pâté, du beurre, de la coriandre, du concombre, des légumes marinés (carottes et radis), de la sauce et du piment. Vendu au prix de 8.000 shillings ougandais (soit un peu plus de 80.000 dôngs vietnamiens), il recrée la texture croustillante et l’équilibre sucré-salé-acidulé typiques du Vietnam, tout en s’adaptant au goût local.

La clientèle locale semble conquise. Ezra Tumwesigye, un habitant de Kampala, confie : "Ce +bánh mì+ est meilleur que le chapati", une galette très répandue en Ouganda. Il note toutefois que cette spécialité vietnamienne reste rare, bien moins connue que les aliments traditionnels de la région comme l’injera, l’ugali ou le chapati.

Aujourd’hui, Nguyên Son Dông gère trois restaurants dans la capitale et nourrit l’espoir d’étendre encore cette expérience. Pour lui, l’implantation du bánh mì en Afrique témoigne de la capacité d’adaptation d’un plat de rue vietnamien devenu universel.

De Hanoï à Sydney, et désormais jusqu’à Kampala, ce sandwich populaire franchit les frontières en gardant son identité et en s’imposant comme un pont entre les cultures.

Thao Nguyên/CVN