Première foire d’automne : grand rendez-vous des marques vietnamiennes à l’international

Avec sa plus grande envergure à ce jour, la 1 re Foire d’automne 2025, organisée du 25 octobre au 4 novembre à Hanoï sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, s’impose comme une plateforme clé pour exposer les produits vietnamiens, favoriser les échanges commerciaux et propulser les marques nationales sur les marchés mondiaux.

Dans l’effervescence qui règne à la foire, Nguyên Tuân Khanh, directeur commercial de la société par actions sidérurgique TVP (Steel Joint Stock Company), lauréate de nombreux prix nationaux, a exprimé de grandes attentes pour cet événement. Fort de son vaste réseau de distribution et exportant vers de nombreux marchés, la société TVP considère la Foire d’automne 2025 comme un tremplin pour présenter ses produits, renforcer la notoriété de sa marque et nouer de nouveaux partenariats.

"En participant à la 1re foire d’automne, nous mettons en avant des produits en acier de haute qualité, adaptés aux besoins nationaux en construction et en industrie, notamment pour les projets d’infrastructures en plein essor. Au-delà du marché intérieur, TVP vise à développer ses exportations vers l’Europe, les États-Unis, l’Asie du Sud-Est et d’autres marchés asiatiques. Nous privilégions les échanges directs avec des entreprises de construction, des sociétés mécaniques, des investisseurs et des unités de conception-construction pour faciliter la signature de contrats et accroître nos exportations", a déclaré Nguyên Tuân Khanh.

Pour maximiser cette opportunité, TVP déploie une stratégie de communication complète : un stand moderne et interactif présentant des produits concrets, des conseillers commerciaux pour des consultations sur place, deux nouvelles gammes de produits - acier galvanisé haute résistance et tôle zinguée TPB Max -, ainsi qu’une offre combinant ventes en ligne et hors ligne, avec diffusions en direct, consultations en ligne et promotions spéciales. La couverture médiatique, avant, pendant et après le salon, s’intensifie dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux pour renforcer la visibilité.

Ambitions de Vietnam Rubber Group

Pour sa première participation, Trân Nhu Hùng, directeur adjoint chargé des marchés commerciaux du Groupe du caoutchouc du Vietnam, a souligné "Auparavant, nous étions surtout connus pour la culture et la transformation du caoutchouc destiné à l’exportation. Toutefois, nous produisons aussi des ballons de sport, des gants médicaux, des matelas en mousse, des fils et des bandes transporteuses. Nous espérons présenter nos produits industriels à une clientèle nationale et internationale et ouvrir de nouveaux marchés pour nos unités membres".

Le groupe accompagne ses membres dans la promotion de leur image et leur présence aux activités principales et annexes, afin de valoriser les informations, les images et les produits. Grâce à son ampleur, l’événement devrait aboutir à des contrats concrets. Aujourd’hui, les produits du groupe sont exportés vers plus de 70 pays, représentant plus de 60% de la valeur totale des exportations, tandis que son segment bois MDF (panneau de fibres à densité moyenne) détient plus de 50% du marché national. Les six stands du groupe exposent des gants médicaux, des matelas, des ballons de sport, des bandes transporteuses, des fils, du caoutchouc naturel, ainsi que des produits OCOP (À chaque commune, son produit) et des articles de consommation essentiels.

Trân Nhu Hùng a exprimé son espoir que le gouvernement maintienne des événements commerciaux de cette envergure : "Nous souhaitons rencontrer des partenaires majeurs, signer des contrats clés et présenter le caoutchouc et les produits industriels vietnamiens au mond".

Hanoï valorise son rôle de plaque tournante commerciale

En coorganisation, Hanoï a soigneusement préparé le pavillon "L’essence de l’automne de Hanoï", affirmant ainsi son rôle clé dans la promotion commerciale. Nguyên Anh Duong, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, a déclaré : "suite au succès des événements précédents, nous avons achevé les préparatifs malgré un calendrier serré. C’est une opportunité pour promouvoir les villages d’artisanat locaux, le tourisme et l’investissement, tout en offrant au public un espace de découverte et de shopping".

Le pavillon principal s’habille des teintes dorées de l’automne, évoquant les canaris, les chrysanthèmes et les rues baignées de soleil, mêlant créativité et esprit dynamique de la capitale. Les produits proviennent d’entreprises réputées et certifiées, avec une surveillance rigoureuse assurant la traçabilité, des prix équitables, la sécurité alimentaire et la lutte contre la contrefaçon.

S’étendant sur 17.000 m², entre le hall principal et la zone 8, l’événement phare est "l’Avenue de l’automne de Hanoï", un parcours reliant la scène principale à des expositions de flocons de riz vert, de lotus, de thé, ainsi qu’à des démonstrations d’artisanat traditionnel.

"Cette manifestation est cruciale pour attirer les investissements et développer le commerce. Hanoï y présente son essence culturelle et économique aux visiteurs, contribuant à la croissance économique de la capitale", a conclu Nguyên Anh Duong.

Tây Ninh promeut intégration et développement durable

Sous le thème "Tây Ninh - Intégration et développement durable", le Service de l’industrie et du commerce de Tây Ninh valorise le dynamisme de la province, son économie verte et sa transformation numérique. Cet événement est l’occasion de mettre en lumière le potentiel économique, commercial et culturel de la localité.

L’espace d’exposition se compose de trois zones : une zone de 200 m² inspirée par la rivière Vàm Co, présentant des produits agricoles locaux (fruit du dragon, citron vert sans pépins, corossol) et des services logistiques ; une zone avec 20 entreprises OCOP offrant des aliments, des cosmétiques et des biens de consommation ; et une zone culinaire baptisée "Délices d’automne", proposant des spécialités comme banh canh (soupe de nouilles) de Trang Bàng, banh tráng (raviolis), muôi tôm (un délicieux mélange de sel, de piment, d'ail, de sucre et de crevettes séchées) et les rouleaux de printemps.

La Foire d’automne 2025 dépasse le simple cadre d’une exposition : elle incarne une stratégie nationale de promotion des exportations et de protection du marché intérieur. De nombreuses entreprises espèrent y signer de nouveaux contrats, tandis que les collectivités valorisent la vitalité culturelle. L’événement porte ainsi haut la résilience et les ambitions internationales des marques vietnamiennes.

