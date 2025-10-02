Le Vietnam à l’Exposition culinaire internationale de Namdo en République de Corée

Avec des stands d’exposition et des programmes culinaires distinctifs, le Vietnam, aux côtés de plusieurs pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), participe à l’Exposition culinaire internationale de Namdo 2025 (NICE 2025), ayant officiellement ouvert ses portes le 1 er octobre dans la ville de Mokpo, province de Jeollanam-do, en République de Corée.

>> Pour promouvoir l’industrie culinaire vietnamienne

>> Festival de la quintessence culturelle et de l’art culinaire de Cà Mau 2025

>> Les chefs vietnamiens remportent 15 médailles à Culinaire Malaysia

Cet événement d’envergure, qui se poursuivra jusqu’au 26 octobre, marque une première historique pour la République de Corée, qui organise pour la première fois une exposition culinaire internationale approuvée par le gouvernement.

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème « Where nature meets flavor, where ocean greets taste » (Quand la nature rencontre la saveur, quand l’océan salue le goût), NICE 2025 met en valeur l’excellence de la cuisine traditionnelle de la région de Namdo, réputée pour la qualité de ses ingrédients locaux et son savoir-faire ancestral en matière de fermentation. L’exposition entend également conjuguer ces traditions avec les technologies modernes et les tendances actuelles de consommation et de production durable.

La participation des pays d’Asie du Sud-Est enrichit considérablement le panorama gastronomique et ouvre de nouvelles perspectives de coopération, d’échanges d’expériences et de développement commercial entre la République de Corée et la région. Les plats traditionnels vietnamiens présentés devraient susciter un vif intérêt auprès du public sud-coréen et des visiteurs internationaux.

De nombreuses activités variées rythment l’événement : stands d’ingrédients et de produits alimentaires, programmes d’échanges, séminaires spécialisés et concours culinaires internationaux. Des chefs renommés, sud-coréens et étrangers, proposent également des créations uniques dans des restaurants haut de gamme, offrant ainsi aux visiteurs une expérience gastronomique exceptionnelle. En parallèle, l’exposition constitue une plateforme privilégiée pour les entreprises nationales et étrangères souhaitant nouer des contacts, rechercher des partenaires et débattre des évolutions de l’industrie alimentaire dans un contexte de mondialisation.

Selon les autorités provinciales de Jeollanam-do, NICE 2025 ambitionne de devenir un jalon majeur dans la promotion de la marque culinaire de Namdo sur la scène mondiale, tout en stimulant le développement d’une industrie alimentaire sud-coréenne durable, innovante et profondément enracinée dans la culture traditionnelle. L’événement est également considéré comme une opportunité unique d’échanges culturels, favorisant le renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération internationale par le biais de la gastronomie.

VNA/CVN