Coopération franco-vietnamienne dans le secteur ferroviaire

Dans le cadre de la visite d'État du président français Emmanuel Macron au Vietnam, le vice-ministre vietnamien de la Construction, Nguyên Danh Huy, a travaillé le 27 mai à Hanoï avec Rémy Riroux, directeur général de l'Agence française de développement (AFD) et représentant de la Délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam pour discuter du soutien de l'UE et de la France dans les domaines des transports et de la construction.

L'UE et la France ont informé de l'orientation et du plan visant à soutenir l'écologisation du Vietnam en soutenant la réduction des émissions dans le secteur des transports avec une aide non remboursable pour le Vietnam.

Le vice-ministre Nguyên Danh Huy a hautement apprécié la coopération de l'AFD dans le domaine des transports et de la construction ces derniers temps à travers la mise en œuvre de projets ferroviaires ainsi que le soutien à l'utilisation efficace de l'énergie et à la transition bas carbone dans les bâtiments vers un développement urbain durable.

Il a également demandé à l'UE et à la France de soutenir le ministère vietnamien de la Construction dans la mise en œuvre de programmes et de plans sur la conversion énergétique dans les transports, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réponse au changement climatique pour respecter l'engagement du Vietnam à atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Lors de la séance de travail, Nguyên Danh Huy, Rémy Riroux et le directeur nationale de la SNCF, Diego Diaz, ont signé un protocole d'accord entre le ministère de la Construction du Vietnam, l'AFD et la SNCF sur le renforcement des capacités des gestionnaires du ministère vietnamien de la Construction dans le secteur ferroviaire.

Auparavant, dans la matinée du 26 mai, le ministre vietnamien de la Construction Trân Hông Minh et l'ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet avaient signé une lettre d'intention entre le ministère vietnamien de la Construction et le ministère français des Transports sur la promotion de la coopération dans le secteur des transports.

