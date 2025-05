Les sociétés cotées affichent de solides résultats au premier trimestre, les services publics menant la hausse

Le bénéfice net du marché a progressé de près de 23% en glissement annuel, marquant le sixième trimestre consécutif de croissance, selon un rapport de VNDirect Securities. Cette hausse a été alimentée par une base de comparaison faible et des politiques de taux d'intérêt accommodantes, qui ont contribué à stimuler l'activité économique et la demande des consommateurs.

Le secteur de l'électricité s'est distingué par sa meilleure performance, avec un bénéfice net en forte hausse de 224% par rapport à la même période l'an dernier.

Cette forte reprise est principalement due à l'augmentation de la production des centrales à gaz et à l'amélioration de la production hydroélectrique. Les conditions hydrologiques se sont normalisées après la sécheresse prolongée provoquée par El Niño en 2023, permettant aux exploitants hydroélectriques d'augmenter leur capacité.

Les sociétés immobilières ont enregistré une hausse spectaculaire de 134% de leur bénéfice net global sur un an, soutenue par l'assouplissement des conditions monétaires et l'assouplissement des politiques de crédit et de vente.

La reprise a été particulièrement notable chez les grands promoteurs. Vinhomes a annoncé une hausse de 204% de son bénéfice net, tandis que Khang Dien et Dat Xanh Group ont enregistré des gains respectifs de 92% et 55%. Ce redressement témoigne d'une stabilisation du marché résidentiel après des mois de stagnation.

De bonnes performances pour le secteur de la distribution

Le segment des biens personnels et ménagers a enregistré une hausse de 62% de ses bénéfices, stimulé par une reprise des commandes à l'exportation, notamment en prévision de l'imposition de nouveaux droits de douane par les États-Unis. L'industrie chimique a bénéficié de la baisse des prix des matières premières, contribuant à une hausse de 45% des bénéfices du secteur.

Le secteur de la distribution a également enregistré de bonnes performances, avec un bénéfice net en hausse de 44%. Mobile World Investment Corporation, l'un des principaux distributeurs d'électronique grand public au Vietnam, a mené la danse avec une hausse de 71% de son bénéfice net. Cette amélioration est largement attribuable aux efforts de restructuration, qui ont permis d'éliminer les coûts non récurrents et de rationaliser les opérations.

En revanche, le secteur pétrolier et gazier a vu ses bénéfices chuter de 64% en glissement annuel. La baisse de près de 9% du prix moyen du Brent au cours du trimestre a lourdement pesé sur les entreprises des secteurs amont et aval.

Petrolimex, le plus grand distributeur de pétrole du pays, a vu son bénéfice net chuter de 88%, reflétant l'impact de la baisse des prix mondiaux du pétrole et de la volatilité de la demande.

Dans la plupart des secteurs, les indicateurs de rentabilité se sont améliorés.

La marge moyenne du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) est passée de 15,4% au premier trimestre 2024 à 17,9% au premier trimestre 2025, ce qui suggère une plus grande efficacité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts.

De nombreuses entreprises ont également fait état d'une baisse de leur ratio d'endettement et de leurs charges d'intérêts, signe d'un assainissement de leurs bilans après une récente restructuration financière.

