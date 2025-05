Le TGV Nord-Sud : THACO propose d’investir plus de 61 milliards de dollars

Photo : VNN/CVN

La libération des terrains nécessaires, prise en charge par l’État dans le cadre d’un projet indépendant, n’est pas incluse dans le montant d’investissement total.

Pour financer cet ambitieux projet, THACO prévoit d’utiliser ses propres fonds ainsi que d’autres sources légalement mobilisées. Plus précisément, 20% du capital total, soit environ 12,27 milliards de dollars, seront apportés par THACO (propres fonds et capitaux légalement mobilisés). Le solde, soit environ 49,08 milliards de dollars, proviendront de prêts contractés auprès d’institutions financières nationales et internationales. L’État vietnamien garantirait ces prêts et prendrait en charge les intérêts pendant 30 ans, la garantie portant sur l’ensemble du projet.

THACO propose de déployer le projet en deux phases. La première, d’une durée de cinq ans à compter de la remise des terrains par l’État, concernerait les tronçons Hô Chi Minh-Ville - Nha Trang et Hanoï - Hà Tinh, identifiés comme ayant une forte demande de transport de passagers et de marchandises.

La seconde phase, prévue sur deux années supplémentaires, achèverait le tronçon entre Hà Tinh et Nha Trang, qui présente un relief accidenté et une géologie complexe, nécessitant des études approfondies pour déterminer les solutions techniques optimales.

THACO envisage d’appliquer des technologies ferroviaires modernes et une électrification conforme aux standards internationaux. L’entreprise prévoit de coopérer avec des partenaires expérimentés en Europe (Allemagne, France) et en Asie (Japon, République de Corée), tout en impliquant des entreprises vietnamiennes.

Ce projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud est considéré comme une initiative nationale stratégique, de par l’ampleur de son investissement et ses exigences techniques sans précédent au Vietnam.

En novembre 2024, l’Assemblée nationale a approuvé la politique d’investissement du projet. D’une longueur de 1.541 kilomètres, la ligne reliera la gare de Ngoc Hôi à Hanoï à celle de Thu Thiêm à Hô Chi Minh-Ville, traversant 20 provinces et grandes villes.

Elle comprendra une voie nouvelle à double écartement (1.435 mm), conçue pour des vitesses allant jusqu’à 350 km/h et des charges par essieu de 22,5 tonnes. Le projet prévoit 23 gares voyageurs et 5 terminaux de fret, répondant aux besoins de transport tout en contribuant à la sécurité et à la défense nationales.

VNA/CVN