Hanoï présente en Nouvelle-Zélande ses opportunités d'investissement

Une délégation de Hanoï, conduite par le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire municipal Nguyên Ngoc Tuân, effectue une visite de travail en Nouvelle-Zélande du 26 mars au 4 avril, dans le but de renforcer la coopération entre la capitale et les localités néo-zélandaises.

Lors de la séance de travail avec la maire de la ville de Wellington, Tory Whanau, Nguyên Ngoc Tuân a exprimé le souhait que Wellington continue de soutenir et de partager avec Hanoï des expériences en matière de développement urbain, de développement de l’économie verte, circulaire et à faibles émissions.

Il a suggéré aux deux villes de multiplier les échanges de délégation, d’établir un canal d’informations réservé aux entreprises, investisseurs, organisations et universités de Wellington en particulier, et de la Nouvelle-Zélande en général, désireux d'explorer des opportunités de coopération à Hanoï. Il a également proposé de promouvoir les bourses d’études en faveur des élèves et étudiants vietnamiens, de promouvoir les échanges entre les deux peuples et la coopération bilatérale dans la culture, l’innovation et le tourisme.

Nguyên Ngoc Tuân a invité la maire de Wellington à effectuer une visite de travail à Hanoï avant de proposer aux deux parties de signer un protocole d’accord de coopération.

De son côté, Tory Whanau a affirmé que Wellington était toujours prête et souhaitait coopérer et partager des expériences avec Hanoï.

Durant son séjour, la délégation de Hanoï a assisté à une rencontre avec des entreprises vietnamiennes et néo-zélandaises, présentant les potentiels de la capitale vietnamienne et les secteurs prioritaires pour attirer des investissements.

Hanoï accueille et encourage les entreprises étrangères potentielles et désireuses d'accroître leurs investissements sur son sol, en particulier dans les domaines de la transformation verte, de la transformation numérique, de l'économie circulaire, de l'économie de la connaissance, de la réponse au changement climatique, de l'industrie de sous-traitance et de l'innovation, a déclaré Nguyên Ngoc Tuân.

La délégation de Hanoï a également eu une séance de travail avec l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande.

