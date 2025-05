Vietjet commande vingt avions gros-porteurs A330neo pour ses projets futurs

Photo : VJ/CVN

L’accord a été signé par la présidente de Vietjet, Nguyên Thi Phuong Thao, et le président d’Airbus International, Wouter van Wersch, en présence du président vietnamien Luong Cuong et de son homologue français Emmanuel Macron, à l’occasion de la visite officielle de ce dernier au Vietnam.

Plan d’expansion des vols internationaux de Vietjet

Cette commande à long terme soutiendra les projets d’expansion des vols internationaux de Vietjet, permettant à la compagnie d’ouvrir de nouvelles lignes à forte demande dans la région Asie-Pacifique, ainsi que de lancer des vols long-courriers vers l’Europe à l’avenir.

La présidente Nguyên Thi Phuong Thao a déclaré : "Les avions modernes d’Airbus, aux performances avancées et à la consommation de carburant optimisée, ont accompagné le développement de Vietjet et nous aideront à étendre notre réseau aérien. Nous nous engageons à investir à long terme dans une flotte moderne, contribuant ainsi à renforcer les relations économiques et technologiques entre les deux pays. Vietjet continuera d’être un pionnier en proposant des vols de qualité, écologiques et durables à des millions de personnes au Vietnam et dans le monde entier."

Photo : VJ/CVN

De son côté, Wouter van Wersch a affirmé: "Vietjet s’est imposée comme l’une des compagnies aériennes connaissant la croissance la plus rapide au monde, offrant des tarifs abordables et une hospitalité chaleureuse typiquement vietnamienne. Nous sommes fiers que Vietjet ait choisi l’A330neo comme avion gros-porteur pour poursuivre son parcours, et nous sommes honorés de continuer à l’accompagner dans sa nouvelle phase d’expansion".

Une commande accrue pour les A330neo

Ce nouveau contrat porte à 40 le nombre total d’A330neo commandés fermement par Vietjet. Par ailleurs, la compagnie a également passé commande de 96 avions monocouloirs de la famille A320neo. À ce jour, Vietjet exploite une flotte entièrement composée d’appareils Airbus, avec 115 avions en service, dont 108 de la famille A320 et 7 A330-300.

Photo : VJ/CVN

Équipé de moteurs Rolls-Royce Trent 7000 de dernière génération, l’A330-900 peut effectuer des vols sans escale jusqu’à 13 300 km. Il est doté de la cabine primée Airspace, offrant aux passagers une expérience de vol unique: davantage de confort, plus d’espace, un design modernisé, des compartiments supérieurs élargis, un éclairage nouvelle génération et les systèmes les plus récents en matière de divertissement et de connectivité à bord.

Fin avril 2025, la famille A330 comptait plus de 1.800 commandes fermes émanant de plus de 130 clients à travers le monde. Comme tous les avions de production actuels, l’A330neo est capable de fonctionner avec un mélange contenant jusqu’à 50% de carburant d’aviation durable (SAF), avec pour objectif d’atteindre une capacité de 100% d’ici 2030.

Tân Dat/CVN