Le Vietnam met en avant l’innovation et l’intégration mondiale à l’EXPO 2025 au Japon

Lors de la cérémonie de lancement, Bùi Quang Hung, directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné que cet événement célèbre les réalisations remarquables des entreprises représentant la Marque nationale du Vietnam. Ces entreprises témoignent de solides capacités de production, d’un esprit d’innovation et d’une ambition affirmée de s’internationaliser.

Photo : VNA/CVN

Organisé à Osaka, pôle économique et culturel majeur du Japon et ville hôte de l’EXPO 2025, l’événement illustre la confiance croissante et le renforcement du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Japon. Il constitue également une plateforme précieuse pour promouvoir l’image du Vietnam et dynamiser les échanges dans les domaines de la production, du commerce, de l’investissement et de l’innovation.

Le consul général du Vietnam à Osaka, Ngô Trinh Hà, a déclaré que cet événement reflète la détermination et la vision stratégique du Vietnam pour promouvoir sa marque nationale sur la scène économique mondiale. Il l’a décrit comme une étape concrète vers la réalisation de l’aspiration à bâtir une nation compétitive, proactive et bien intégrée dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Nakazawa Katsunori, vice-président exécutif de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), a salué la popularité croissante des marques vietnamiennes au Japon, en particulier dans le secteur agroalimentaire. Il a exprimé l’espoir que la Semaine de la Marque Nationale contribuera à renforcer les échanges économiques et culturels entre les deux pays et à accroître la réussite des marques vietnamiennes sur le marché japonais.

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), il a affirmé que la cuisine vietnamienne est l’un des secteurs les plus prometteurs au Japon, les saveurs vietnamiennes s’accordant parfaitement aux goûts des consommateurs japonais. Grâce à une promotion accrue, les entreprises vietnamiennes pourraient ainsi renforcer leur présence et leur compétitivité.

L’EXPO 2025 se déroule du 13 avril au 13 octobre sur l’île artificielle de Yumeshima, à Osaka, avec la participation de 158 pays et organisations internationales. Placée sous le thème "Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain", cette exposition constitue une tribune essentielle pour les nations, leur permettant de valoriser leur identité, d’affirmer leur position et de renforcer leur coopération à l’échelle mondiale.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, la Semaine de la marque nationale du Vietnam, qui se tient du 26 mai au 1er juin, s’annonce comme l’un des moments phares des activités organisées au pavillon vietnamien. Elle incarne l’esprit d’innovation, de créativité et d’intégration profonde du pays. L’événement met en avant un espace d’exposition regroupant des produits reconnus comme marques nationales, choisis pour leur qualité, leur créativité et leur valeur ajoutée. Les entreprises participantes couvrent divers secteurs tels que la céramique, le textile, les matériaux de construction, les machines et le mobilier.

Cette semaine représente non seulement une occasion de promouvoir la réputation, les compétences et l’identité des marques vietnamiennes à l’international, mais aussi une plateforme de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et du tourisme - notamment avec le Japon, l’un des principaux partenaires stratégiques et marchés d’exportation clés du Vietnam.

Il s’agit d’une initiative exclusive du gouvernement vietnamien en faveur du développement des marques nationales, conduite par l’Agence de promotion du commerce, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que d’autres organismes concernés.

VNA/CVN