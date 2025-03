Hô Chi Minh-Ville booste sa coopération multiforme avec la Nouvelle-Zélande

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a eu, le 28 février, une entrevue avec le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, au cours de laquelle il a mis en avant de nombreux domaines potentiels de coopération entre le plus grand pôle économique du sud du Vietnam et ce pays océanien.

Nguyên Van Duoc a souligné la position de Hô Chi Minh-Ville en tant que localité la plus dynamique du pays, offrant des opportunités d'investissement et de développement substantielles dans divers secteurs, précisant que le gouvernement avait publié une résolution sur la création d’une place financière internationale dans la ville, avec des préparatifs en cours pour le développement des infrastructures et des appels à des ressources d’investissement externes, et a déclaré que Hô Chi Minh-Ville accorde une attention particulière au développement des industries de haute technologie, tout en poursuivant la transformation numérique dans la gouvernance et l’administration, mettant en avant le potentiel de croissance considérable de ce secteur.

Selon lui, l’éducation représente l’un des cinq piliers stratégiques du développement de la ville, avec l’ambition d’établir une zone éducative de haute qualité couvrant tous les niveaux, du secondaire au postuniversitaire. En outre, l’agriculture de haute technologie, la culture et le tourisme offrent également un énorme potentiel de coopération.

Il a exprimé l’espoir que la visite du Premier ministre Christopher Luxon favorisera les investissements des entreprises néo-zélandaises dans les années à venir.

Pour sa part, le dirigeant néo-zélandais a félicité Hô Chi Minh-Ville pour sa croissance économique impressionnante au cours des dernières années. Cependant, il a souligné qu’il restait encore beaucoup à faire pour que le Vietnam devienne un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Le Premier ministre s’est dit optimiste quant au fait que sa visite renforcera la coopération globale entre les deux pays, jetant les bases d’une collaboration accrue dans divers domaines tels que l’économie, l’éducation, le tourisme et l’agriculture.

Il a partagé son expérience lors de sa visite au Temple de la Littérature à Hanoï la veille, soulignant l’importance culturelle profonde de l’éducation au Vietnam. Il a mis en avant les atouts de la Nouvelle-Zélande dans l’enseignement supérieur, avec plusieurs universités de classe mondiale, et a mentionné des projets d’investissement accru dans les sciences et l’éducation.

"La coopération dans le domaine de l’éducation constitue un excellent point de départ, après quoi les deux pays pourraient renforcer leur collaboration dans d’autres secteurs tels que l’économie, les sciences, les technologies et l’agriculture de haute technologie", a-t-il ajouté.

Le soir du 27 février, Christopher Luxon a effectué une croisière sur le fleuve Saïgon et a découvert le hat bôi, une forme d’art théâtral traditionnelle vietnamienne vieille de plusieurs siècles.

