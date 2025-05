Vietnam - France : neuf accords de coopération signés

Neuf accords de coopération entre des entreprises et institutions vietnamiennes et françaises ont été signés le 27 mai à Hanoï, en marge de la visite d’État au Vietnam du président Emmanuel Macron. Une illustration concrète de la volonté des deux pays d’approfondir une relation bilatérale de longue date.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence d’Éric Lombard, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que de représentants de haut niveau des entreprises et institutions des deux pays. Les accords signés couvrent des domaines variés : transports, innovation, développement durable, santé et défense.

Dans son allocution, le ministre français a souligné que la visite d’État du président Emmanuel Macron revêt un caractère historique, marquant une nouvelle étape dans le partenariat stratégique global entre les deux pays, initié en octobre dernier lors de la visite à Paris du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tô Lâm.

"Nos deux pays, liés par une histoire longue et profonde, entrent aujourd’hui dans une phase nouvelle, fondée sur l’alliance, la confiance et une volonté partagée de faire face aux défis mondiaux", a déclaré M. Lombard, insistant sur la responsabilité commune de la France et du Vietnam - respectivement au cœur de l’Union européenne et de l’ASEAN - dans la promotion du multilatéralisme et du respect des règles internationales.

Accords stratégiques dans l’énergie

La transition énergétique a occupé une place centrale dans les échanges. Le ministre a salué les engagements pris par le Vietnam lors de la COP26 de Glasgow, notamment la sortie du charbon dans les années 2040 et l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, en cohérence avec les engagements de la France. Le partenariat "Just Energy Transition Partnership" (JETP), signé entre le Vietnam, l’Union européenne, la Norvège et le Danemark, constitue à ce titre un levier essentiel.

Agence française de développement

Un des accords majeurs de la journée a été signé entre Électricité du Vietnam (EVN) et l’Agence française de développement (AFD), afin de renforcer les capacités du pays en matière de production et de distribution d’énergie propre. Le protocole d’entente entre l’AFD et EVN Bac Ai prévoit notamment un prêt de 80 millions d’euros pour financer le premier projet vietnamien de pompage-turbinage (hydroélectricité avec stockage, capacité de 1,2 GW), labellisé JETP. Cinq autres bailleurs - EIB, KfW, JICA, CDP, Proparco - participent également à un financement global de 160 millions d’euros (sur un investissement total de 900 millions d’euros).

Des discussions ont aussi été engagées avec Électricité de France (EDF) et Hydrogène de France (HDF Energy) pour développer une coopération énergétique à long terme. Deux protocoles d’entente ont été signés par HDF : l’un avec EVN Southern Power Corporation pour le développement de projets d’électricité à partir d’hydrogène décarboné ; l’autre avec Vietnam Maritime Corporation (VIMC), afin de coopérer à la décarbonation du transport maritime.

"L'hydrogène peut être une solution pour intégrer un maximum d'énergie renouvelable intermittente dans le réseau en toute stabilité", a expliqué Mathieu Gèze, CEO Asie-Pacifique de HDF Energy. L’objectif est également d’"accompagner EVN dans la décarbonation des zones isolées, notamment insulaires".

Infrastructures ferroviaires en chantier

Les infrastructures n’étaient pas en reste. Le ministre a évoqué le développement d’une ligne à grande vitesse reliant le nord et le sud du pays, les projets de transport ferroviaire urbain - notamment la mise en service progressive de la ligne 3 à Hanoï - ainsi que le port stratégique de Hai Phong, en plein essor.

Dans ce cadre, un protocole d’entente a été signé entre Dassault Systèmes et l’Université des transports et communications, afin de poser les bases d’une collaboration dans l’adoption des technologies numériques pour les lignes ferroviaires à grande vitesse, incluant le développement des compétences, la formation et la recherche appliquée.

Selon Nguyên Van Hùng, recteur de l’Université des transports et communications, l’établissement est engagé dans le "décryptage et l’acquisition de technologies stratégiques", avec l’objectif d’"augmenter le taux de localisation au Vietnam". L’Université concentre également ses efforts sur les secteurs inscrits dans la planification nationale, à commencer par les transports et la haute technologie ferroviaire, a-t-il insisté.

Un second accord a été signé entre la Compagnie des Signaux, MERMEC, et l’Université de génie civil de Hanoï. Il prévoit des projets de recherche conjoints, des programmes de formation, des échanges d’experts et la possibilité de candidatures communes à des financements.

Innovation à l’honneur

Parmi les initiatives phares de cette visite, le premier Vietnam - France Leaders Forum, organisé le 26 mai, a réuni les grandes entreprises des deux pays afin de poser les fondations de nouvelles coopérations économiques privées. Le French Tech Summit, tenu à Hô Chi Minh-Ville, a illustré le dynamisme des liens croissants entre les écosystèmes numériques français et vietnamiens.

Deux protocoles d’entente ont été signés dans ce secteur. Le premier, entre le Comité spatial du Vietnam, Thales et le groupe OSB, porte sur la formation et l’innovation dans les technologies et applications spatiales (télécommunications, navigation, exploration). OSB est le partenaire vietnamien de Thales sur le projet de satellite VINASAT-3, actuellement à l’étude.

Le second protocole a été signé entre Business France et le groupe public VNPT (Vietnam Posts & Telecommunications Group) pour renforcer les échanges dans les infrastructures numériques, l’innovation et les services technologiques. Il prévoit notamment la mise en relation de VNPT avec les entreprises françaises innovantes, une participation ciblée aux événements Business France en France, et des coopérations dans la 5G et la numérisation des entreprises.

Production pharmaceutique locale

Le groupe pharmaceutique Servier, premier laboratoire indépendant en France, non coté et dirigé par une fondation à but non lucratif, a franchi une étape stratégique au Vietnam. Il a signé un accord avec la société vietnamienne Ampharco, en vue de produire localement trois médicaments - contre le diabète, les maladies veineuses et cardiovasculaires.

"C’est un des premiers partenariats de ce type dans le secteur pharmaceutique au Vietnam", a déclaré Serge Nicollerat, directeur général de Servier Vietnam. Ampharco a investi 10 millions d’euros dans une ligne de production dédiée, récemment certifiée AUGMP - le standard de qualité le plus élevé, équivalent aux normes européennes.

Servier assure le transfert de technologie et la formation des employés. "Il est très complexe de produire un médicament, les exigences en matière de qualité sont très élevées", a souligné M. Nicollerat. Il a salué la "réactivité impressionnante" des équipes vietnamiennes, qui ont obtenu la certification en moins d’un an. Ce projet s’inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à faire du Vietnam "un hub pharmaceutique régional d’ici 2045", avec une production locale couvrant plus de 80% des volumes. "Servier participe activement à cet effort", a-t-il affirmé.

Coopération en défense terrestre

John Cockerill Defense France SAS et Viettel High Technology Industries Corporation ont également conclu un partenariat pour le développement et la production conjointe de systèmes de défense terrestre de nouvelle génération, destinés aux marchés internationaux. Cette coopération s’appuie sur les expertises respectives de Viettel - électronique, capteurs, intégration, production - et de John Cockerill Defense - conception, développement et commercialisation de systèmes d’armes et de véhicules blindés.

Pour Thierry Renaudin, directeur général de John Cockerill Defense, cet accord cadre correspond aux ambitions de modernisation de l’armée vietnamienne et permet de poser les bases d’une future capacité d’exportation. "Nous sommes très confiants dans la capacité de Viettel à nous accompagner dans cette démarche", a-t-il affirmé. Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique élargie entre les deux groupes, déjà partenaires dans le domaine de l’hydrogène.

La signature de ces neuf accords marque un jalon important dans les relations bilatérales entre la France et le Vietnam, et ouvre la voie à de nouvelles perspectives concrètes dans des secteurs stratégiques clés pour les deux pays.

Texte et photos : Hông Anh/ CVN