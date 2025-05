L’ASEAN et la Nouvelle-Zélande visent un partenariat stratégique global

>> ASEAN et Nouvelle-Zélande réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération

>> Les dirigeants malaisien et néo-zélandais soulignent le rôle central de l’ASEAN

>> L'ASEAN et la Nouvelle-Zélande promeuvent leur coopération

Photo : VNA/CVN

Cet engagement a été pris lors de la 13e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN - Nouvelle-Zélande (ANZJCC), qui s’est tenue vendredi 9 mai à Jakarta, en Indonésie. Cette réunion marquait la première session du Comité mixte de coopération présidée par le Vietnam, en sa qualité de coordinateur national des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027.

Organisée alors que l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande s’apprêtent à célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1975-2025), la réunion a porté sur la proposition de transformer ces relations en un partenariat stratégique global lors du prochain Sommet commémoratif qui se tiendra plus tard cette année. Les délégués ont également discuté de l’élaboration d’un nouveau Plan d’action pour la période 2026-2030.

Dans son allocution, l’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a souligné le rôle de longue date de la Nouvelle-Zélande, l’un des premiers partenaires de dialogue de l’ASEAN.

Elle a souligné les contributions significatives et efficaces de la Nouvelle-Zélande à la coopération et au développement régionaux, à travers un large éventail de cadres, de programmes et d’initiatives, au cours des cinq dernières décennies.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance de leur partenariat et ont exploré les moyens d’approfondir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et des domaines émergents tels que l’économie numérique et le développement durable.

Les pays de l’ASEAN ont souligné le développement des relations entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande depuis 1975, qui ont abouti à un partenariat global couvrant la sécurité, le commerce, l’éducation et les échanges entre les peuples, tout en s’étendant de plus en plus à de nouveaux domaines tels que la numérisation, la croissance durable et les technologies intelligentes face au climat.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont réitéré leur intérêt commun pour le maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région, et ont passé en revue les réalisations réalisées dans le cadre des quatre piliers de la coopération : la paix, la prospérité, les populations et la planète (4P).

En 2024, le total des échanges de biens et de services entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande a atteint 27 milliards de dollars néo-zélandais (environ 15,9 milliards de dollars américains), les investissements néo-zélandais dans l’ASEAN s’élevant à 6,45 milliards de dollars néo-zélandais. Bien que le Plan d’action 2021-2025 ait été mis en œuvre à 100%, les deux parties ont reconnu un potentiel inexploité important et des atouts complémentaires.

Les délégués ont souligné la nécessité de privilégier la coopération économique, de faciliter les échanges et les investissements, de diversifier les liens économiques, de renforcer les chaînes d’approvisionnement et d’optimiser la zone de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA) modernisée et les autres cadres commerciaux multilatéraux.

Cela est particulièrement crucial dans un contexte d’évolution des politiques commerciales mondiales, de montée du protectionnisme et de mutations dynamiques du paysage géopolitique et géoéconomique.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une coordination et d’une collaboration étroites, avec l’objectif commun de proposer des orientations de haut niveau pour la coopération future. Elles ont convenu d’aligner les documents de coopération stratégique, tels que la Déclaration de vision commune et le Plan d’action 2026-2030, sur les priorités à long terme et les stratégies de développement de l’ASEAN.

VNA/CVN