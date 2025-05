Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc rencontre des entreprises françaises

Le 27 mai, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a rencontré François Corbin, vice-président du Mouvement des Entreprises de France international (MEDEF International), et représentant spécial du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères pour les relations économiques avec l’ASEAN, ainsi qu’une délégation de plus de 40 entreprises françaises.

Le vice-Premier ministre a salué le rôle du MEDEF dans le développement des relations bilatérales. La France est le quatrième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE). En 2024, les échanges commerciaux ont atteint 5,4 milliards de dollars, en hausse de 12,9% par rapport à 2023. Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de la France en ASEAN, et la France se classe deuxième investisseur européen au Vietnam, avec 3,96 milliards de dollars enregistrés à fin avril 2025.

Il a souligné le potentiel encore important dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, et a appelé à tirer pleinement parti des accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVFTA et EVIPA). Il a également proposé que le MEDEF et les entreprises françaises encouragent la ratification rapide de l’EVIPA par le Parlement français.

Le vice-Premier ministre a mis en avant les forces de la France dans les domaines des hautes technologies, du développement durable, des énergies renouvelables, des infrastructures et de l’agriculture. Il a invité le MEDEF à renforcer les échanges et la coopération dans ces secteurs.

Concernant la distribution, il a suggéré à la France de soutenir l’introduction des produits vietnamiens dans les grandes chaînes mondiales. En matière d’énergies renouvelables, il a proposé le soutien au crédit, à la coopération technique et au partage d’expertise, notamment dans la production d’hydrogène et les projets d’infrastructure comme la modernisation du réseau ferroviaire.

Pour sa part, François Corbin a exprimé son appréciation pour la croissance impressionnante du Vietnam ces dernières années. Il a reconnu que le commerce bilatéral reste modeste, mais prometteur. La France continuera de coopérer avec le Vietnam dans un esprit de prospérité partagée.

Les deux parties ont convenu d’organiser des forums d’investissement en France et de faciliter les rencontres entre entreprises françaises et partenaires vietnamiens pour développer des projets communs.

