Christopher Luxon optimiste sur l’avenir des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande

Le Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon, s’est déclaré optimiste quant aux perspectives des relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande après sa visite dans ce pays d’Asie du Sud-Est, marquée par l’établissement d’un partenariat stratégique global entre les deux nations et sa participation au 2 e Forum de l’avenir de l’ASEAN à Hanoï.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le chef du gouvernement néo-zélandais s'est félicité des progrès des relations bilatérales au cours des 50 dernières années, notant une croissance de 40% des échanges commerciaux au cours des cinq dernières années.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que le moment était venu pour les deux pays de passer à un partenariat stratégique global, soulignant les grands potentiels dans le commerce, l'éducation, le tourisme, l'agriculture, les fruits et les produits traditionnels, ainsi que la capacité de la Nouvelle-Zélande à soutenir le Vietnam grâce à ses technologies émergentes et ses sciences d'excellence, afin de l'aider à devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045.

"Le Vietnam deviendra un pays encore plus influent, plus riche et bien plus intégré dans des chaînes d’approvisionnement au cours des dix prochaines années. C’est pourquoi c’est un bon moment pour créer une percée dans le développement des relations bilatérales", a-t-il estimé.

Soulignant une véritable opportunité dans l’éducation, le Premier ministre Christopher Luxon a rappelé que la Nouvelle-Zélande compte huit universités parmi les meilleures du monde et accueille un grand nombre d’étudiants vietnamiens.

En ce qui concerne le tourisme, le dirigeant néo-zélandais s’est réjoui de l’ouverture par Vietjet de sa première ligne directe vers la Nouvelle-Zélande. "Cela signifie que les échanges entre les deux peuples pourront se multiplier, car un grand nombre de Néo-Zélandais, notamment les jeunes, souhaitent voyager à travers le Vietnam. C'est aussi une chance pour les touristes vietnamiens de découvrir la Nouvelle-Zélande", a-t-il souligné.

Christopher Luxon a également mis en avant les opportunités dans les secteurs de la technologie agricole, du climat, des énergies renouvelables et de l’aérospatiale, soulignant que les deux pays disposent de capacités très complémentaires et peuvent travailler ensemble pour développer leurs économies respectives.

Il a apprécié le rôle du Vietnam en tant qu’une des économies d’Asie du Sud-Est à la croissance rapide et soutenue, se disant impressionné par les efforts du pays pour maintenir une croissance moyenne de 5 à 6% pendant plusieurs années, et concluant que le Vietnam est une étoile montante de la région qui jouera un rôle de plus en plus important au sein de l’ASEAN.

VNA/CVN