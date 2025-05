Accord tripartite Vietnam-Malaisie-Singapour sur l’exportation d’électricité verte

A l’occasion de leur participation au 46 e Sommet de l’ASEAN et Sommets connexes en Malaisie, le Premier ministre Pham Minh Chinh, ses homologues malaisien Anwar Ibrahim et singapourien Lawrence Wong, ont assisté le 26 mai à la cérémonie d’échange d’un accord de coopération tripartite portant sur l’exportation d’électricité issue d'énergies renouvelables.

L'accord constitue une manifestation concrète de l’engagement commun à promouvoir le commerce transfrontalier d’électricité verte. Il représente une étape importante pour la concrétisation de la vision d’un réseau électrique de l’ASEAN et dans le renforcement d’une connectivité énergétique régionale durable et résiliente.

Conformément à cet accord, le consortium malaisien MYEC - composé de Tenaga Nasional Berhad (TNB) et Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) - collaborera avec PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) du Vietnam et Sembcorp Utilities Pte Ltd de Singapour pour exploiter le potentiel considérable du Vietnam en matière d’énergies renouvelables, notamment l’éolien offshore, afin de produire et de fournir de l’électricité propre au-delà des frontières.

Les parties examineront la faisabilité de l’exportation d’électricité propre du Vietnam vers la Malaisie et Singapour via des câbles sous-marins, qui seraient raccordés au réseau électrique de la péninsule malaisienne, tout en examinant la possibilité d’intégrer des sources d’énergie complémentaires et des systèmes de stockage afin d’assurer la stabilité de l’approvisionnement.

Cette collaboration tripartite constitue une avancée majeure dans le développement d’infrastructures vertes transfrontalières, mettant en valeur le fort potentiel énergétique renouvelable du Vietnam. Elle s’oriente vers l’ouverture de la voie à un modèle de coopération transfrontalière en matière d’énergies renouvelables capable d’être étendu dans l’Asie du Sud-Est, contribuant ainsi à faire de la région un exemple mondial en matière de décarbonation et de transition énergétique fondée sur la coopération..

Le Vietnam, en tant que membre actif de l’ASEAN, réaffirme sa volonté de devenir un pôle régional d’énergies renouvelables, contribuant à une croissance verte, à la création d’emplois de qualité et à la réalisation de l’engagement de l’ASEAN en faveur d’un écosystème énergétique durable et à faibles émissions.

