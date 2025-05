Le vice-PM Trân Hông Hà reçoit le Pdg du groupe francais CMA-CGM

Le vice-Premier ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait toujours approfondir le partenariat stratégique global Vietnam - France en général et de la coopération entre le Vietnam et le groupe CMA-CGM, en particulier.

Appréciant les activités du groupe CMA-CGM au Vietnam ces derniers temps, Trân Hông Hà a déclaré que les projets d'investissement dans le système d'infrastructures portuaires de ce group français au Vietnam étaient conformes à l'orientation du Vietnam de développer une économie basée sur la mer, dont la condition préalable était de disposer d'un système d'infrastructures portuaires modernes.

Le Vietnam a planifié un système national de ports maritimes avec l’ambition de construire des installations de construction navale, des ports maritimes verts et une flotte de transport maritime régionale.

En outre, le Vietnam se concentre sur le développement d’un réseau de ports maritimes pour servir le développement socio-économique et le système de transport côtier et fluvial.

Développer les investissements au Vietnam

Le vice-Premier ministre a espéré que le groupe CMA-CGM prêterait attention et investirait dans des projets visant à développer des ports maritimes verts et intelligents dotés d’infrastructures d’approvisionnement énergétique adaptées à la transition verte.

Il a affirmé que le Vietnam se développait toujours et créait un environnement d'investissement favorable, attractif et égal pour toutes les entreprises, en particulier les sociétés ayant de l'expérience, des capacités et une réputation internationale investissant dans les domaines des ports maritimes et de la logistique.

Lors de l'examen du projet de barge électrique du groupe CMA-CGM, Trân Hông Hà a souligné la priorité et l'encouragement des entreprises à se développer pour former une chaîne de valeur complète afin de créer une valeur durable et des avantages à long terme pour les entreprises et l'économie.

Rodolphe Saade, de son côté, a espéré que le gouvernement vietnamien continuerait à créer des conditions favorables pour que les entreprises étrangères, dont le groupe CMA-CGM, aient l’opportunité d’étendre leur présence au Vietnam et de contribuer à son développement socio-économique.

Le groupe CMA-CGM souhaite promouvoir les services maritimes du Vietnam au monde.

Le groupe CMA-CGM dispose actuellement de plus de 500 navires, d'une capacité combinée de trois millions d'EVP et est équipé des dernières technologies en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Il présente dans 160 pays avec 300 lignes maritimes. Le groupe promeut un projet de barges électriques, d’abord sur les voies navigables intérieures au Vietnam.

Fort de ces atouts, Rodolphe Saade a affirmé que le groupe CMA-CGM souhaitait continuer à développer ses investissements et sa présence au Vietnam.

