La mise à niveau 3.0 de la ZLE Chine–ASEAN dopera l’économie mondiale

Le protocole de mise à niveau 3.0 de la zone de libre-échange Chine - ASEAN va insuffler davantage de confiance et d'élan à la croissance économique régionale et mondiale, a déclaré le 28 octobre un responsable du ministère chinois du Commerce.

Le protocole a été signé le 28 octobre au matin à Kuala Lumpur, en Malaisie, avant le 28e Sommet Chine - ASEAN, en présence du Premier ministre chinois Li Qiang et du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Face aux défis majeurs auxquels est confronté le système économique et commercial international fondé sur des règles, le protocole témoigne de l'engagement commun et ferme de la Chine et de l'ASEAN en faveur du multilatéralisme et du libre-échange, a déclaré le responsable du ministère dans un communiqué. La coopération dans la zone de libre-échange Chine - ASEAN et l'intégration économique régionale dépasseront la libéralisation et la facilitation traditionnelles du commerce et des investissements pour s'étendre à de nombreux domaines émergents, notamment l'économie numérique, l'économie verte, les normes, ainsi que les chaînes industrielles et d'approvisionnement, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN