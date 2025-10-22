Soudan : plus de 4.000 personnes ont quitté leurs foyers en une semaine pour fuir les combats

Plus de 3.000 personnes ont quitté leurs foyers dans l'État du Darfour du Nord et environ 1.200 autres dans les États du Darfour-Occidental et du Kordofan du Sud en raison de l'intensification des hostilités, a rapporté le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies en se référant à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

"La violence provoque de nouvelles vagues de déplacements dans diverses régions du Soudan", a souligné l'organisme onusien. Selon les estimations de l'OIM, "rien que la semaine dernière, plus de 3.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans le Darfour du Nord, dont 1.500 ont fui la capitale assiégée de l'État, la ville d'El Facher, et 1.500 autres ont quitté le village d'Abu Gamra". La tension a également considérablement augmenté dans le secteur du Kordofan. Le 18 octobre, un millier de personnes ont quitté la ville de Lagawa dans l'État du Kordofan occidental "en raison de l'aggravation de la situation". La veille, un raid aérien sur le village de Mazrub dans l'État du Kordofan du Nord a fait au moins 17 morts, selon les chiffres du BCAH, et "plus de 200 personnes ont été contraintes de quitter cette zone".

