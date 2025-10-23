Indonésie : le mont Semeru enregistre 100 tremblements de terre en 24 heures

Les séismes avaient des amplitudes allant de 11 à 22 mm et ont duré entre 53 et 149 secondes. Outre les éruptions, la station sismique du mont Sawur, dans le village de Sumber Wuluh, district de Candipuro, kabupaten de Lumajang, a également enregistré d'autres types de tremblements volcaniques, notamment des avalanches, des explosions et des séismes tectoniques lointains. Le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG) a confirmé que le mont Semeru reste en alerte de niveau II (Prudence). Dans le cadre de ce niveau d'alerte, le PVMBG a conseillé au public d'éviter toute activité dans le secteur sud-est à moins de 8 km du chenal Besuk Kobokan, à partir du sommet du volcan.

VNA/CVN