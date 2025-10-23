icon search
mask
Brefs / International
Indonésie : le mont Semeru enregistre 100 tremblements de terre en 24 heures

Le poste d'observation du volcan Semeru a signalé une augmentation de l'activité volcanique au mont Semeru, dans l'Est de Java, le 22 octobre, avec 100 séismes d'éruption enregistrés au cours des dernières 24 heures.

>> De violents tremblements de terre secouent les Philippines et l'Indonésie

Les séismes avaient des amplitudes allant de 11 à 22 mm et ont duré entre 53 et 149 secondes. Outre les éruptions, la station sismique du mont Sawur, dans le village de Sumber Wuluh, district de Candipuro, kabupaten de Lumajang, a également enregistré d'autres types de tremblements volcaniques, notamment des avalanches, des explosions et des séismes tectoniques lointains. Le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG) a confirmé que le mont Semeru reste en alerte de niveau II (Prudence). Dans le cadre de ce niveau d'alerte, le PVMBG a conseillé au public d'éviter toute activité dans le secteur sud-est à moins de 8 km du chenal Besuk Kobokan, à partir du sommet du volcan.

VNA/CVN

#Indonésie #Semeru #tremblements de terre

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top