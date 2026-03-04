La Malaisie accroît ses exportations vers les pays membres du CPTPP

Les exportations malaisiennes vers les pays membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ont progressé de 4,7% pour atteindre 486,80 milliards de MYR (plus de 123 milliards de dollars) en 2025, contre 464,80 milliards de MYR en 2024.

Le ministre de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie, Johari Abdul Ghani, a indiqué que cette hausse était principalement due à l’augmentation des exportations vers le Mexique (+57%), le Chili (+15,3%), Singapour (+8,1%), le Vietnam (+2,6%), le Royaume-Uni (+2,4%), le Canada (+2,1%) et le Pérou (+1,6%).

Il a déclaré que grâce au CPTPP, les exportateurs peuvent accéder à des marchés non traditionnels tels que le Canada, le Mexique et le Pérou et, pour la première fois, bénéficier d'un accès préférentiel au marché britannique, auparavant soumis à des droits de douane classiques.

Il a cité des statistiques montrant que la délivrance de certificats d'origine (CO) pour le bloc CPTPP a connu une hausse spectaculaire, atteignant 21 993 CO en 2025, pour une valeur d'exportation de 7 milliards de MYR, contre 6 230 CO et 2,7 milliards de MYR d'exportations en 2023.

Ceci prouve que les entreprises locales maîtrisent de mieux en mieux l'utilisation des droits de douane du CPTPP et explorent activement des marchés alternatifs pour leurs chaînes d'approvisionnement en biens, services et matières premières, a souligné le ministre.

S'exprimant au Parlement le 3 mars, M. Johari a affirmé que la Malaisie a toujours soutenu que toute action unilatérale remettant en cause les principes du libre-échange doit être traitée collectivement par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Pour répondre avec pragmatisme aux incertitudes mondiales, la Malaisie a initié une coopération intégrée entre ses partenaires commerciaux dans le cadre des accords de libre-échange (ALE), tout en évitant une attitude conflictuelle envers les grandes puissances économiques mondiales. Sa proposition de renforcer la coopération intégrée entre les organismes de promotion du commerce (OPC) des 12 économies membres du CPTPP a été favorablement accueillie et approuvée par la Commission du CPTPP, a poursuivi le ministre.

Selon M. Johari, cette initiative vise à maximiser le potentiel économique intrarégional du bloc et à aider les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à mieux tirer parti des avantages du CPTPP grâce à une meilleure coordination de l'information sur les marchés et à des missions commerciales plus efficaces.

À cette fin, la Malaisie, par l'intermédiaire du ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie (MITI) et de la Société malaisienne de développement du commerce extérieur (MATRADE), a mobilisé la coopération entre les organismes à vocation commerciale afin de promouvoir les échanges au sein du CPTPP.

La Malaisie a fait progresser cette initiative grâce aux programmes de promotion des exportations de MATRADE, en mettant l'accent sur les marchés non traditionnels. Le résultat le plus notable a été observé au Mexique, où les exportations malaisiennes ont bondi de 59,7% pour atteindre 30,1 milliards de MYR en 2025, a-t-il ajouté.

