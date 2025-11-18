Quang Nam : Sensibilisation à la lutte contre la pêche INN auprès de 20 propriétaires de navires

L’équipe d’inspection des ressources halieutiques N°3, en coordination avec les gardes-frontières et les services spécialisés, a récemment organisé une séance de sensibilisation destinée à une vingtaine de propriétaires de bateaux et de pêcheurs du port d’An Hoà (commune de Nui Thành, province de Quang Nam).

Objectif : renforcer leur compréhension des réglementations liées à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les participants ont été informés des évolutions récentes concernant la gestion des navires de pêche, les obligations liées au journal de bord, les dispositifs de surveillance, ainsi que des sanctions encourues en cas de violation. Les intervenants ont également rappelé les exigences de l’Union européenne pour la levée du "carton jaune", soulignant l’importance d’adopter une pêche responsable et conforme aux standards internationaux.

Au cours de la séance, les forces compétentes ont répondu aux questions des pêcheurs, notamment sur les procédures d’enregistrement, l’installation et l’utilisation des équipements de surveillance, ainsi que sur les responsabilités des capitaines lorsqu’ils opèrent en zone frontalière ou en dehors des eaux vietnamiennes.

Les organisateurs ont également distribué des documents pratiques et encouragé les pêcheurs à signaler toute activité suspecte en mer. Cette initiative vise à renforcer l’efficacité de la gestion des ressources halieutiques, à promouvoir une exploitation durable et à contribuer aux efforts nationaux pour mettre fin à la pêche INN.

