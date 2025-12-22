La liberté d’expression et de la presse n’est pas un prétexte pour saboter la nation ou semer la haine

Dans le contexte de la mondialisation de l’information, la liberté d’expression et la liberté de la presse sont des valeurs respectées et garanties par tous les pays. Cependant, ces droits ne sont jamais absolus.

Photo : CTV/CVN

L’histoire législative internationale, ainsi que la pratique juridique des pays développés, affirment qu’aucun pays civilisé ne tolère l’abus de la liberté d’expression pour déformer la vérité, diffamer des dirigeants, inciter à la haine, perturber l’ordre social ou agir contre l’État.

Dépassement des limites de la liberté d’expression et de la presse

Du point de vue du droit international et du droit vietnamien, il convient de reconnaître clairement que les actes commis par des individus tels que Lê Trung Khoa et Nguyên Van Dai ne relèvent pas du champ d’application de la liberté d’expression ni de la liberté de la presse.

Ces droits sont garantis par l’article 25 de la Constitution du Vietnam de 2013 et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Vietnam est partie depuis 1988. Toutefois, le PIDCP lui-même - la norme la plus élevée au monde en matière de droits humains - affirme également, au paragraphe 3 de l’article 19, que le droit à la liberté d’expression doit être restreint lorsque cela est nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la moralité sociale, ainsi que les droits et la réputation d’autrui.

Cela signifie que tout acte de falsification, de déformation ou de diffamation de dirigeants ; toute rhétorique incitant à l’opposition ou prônant l’opposition au gouvernement ; toute activité organisant, soutenant ou appelant à une ingérence extérieure dans les affaires intérieures du Vietnam échappe à la protection de la liberté d’expression et doit être passible de sanctions légales. En diffusant de fausses informations, en semant la confusion au sein de l’opinion publique et en portant atteinte à la crédibilité de l’État, des individus tels que Khoa et Dai ont clairement outrepassé les limites de la liberté d’expression et de la liberté de la presse.

L’article 117 du Code pénal du Vietnam de 2015 énonce que le délit de "production, détention, diffusion ou propagation d’informations, de documents ou de matériels ayant un contenu opposable à l’État de la République socialiste du Vietnam" porte atteinte à la solidité de l’administration populaire, au régime socialiste et à l’État de la République socialiste du Vietnam. Ce délit compromet la sécurité nationale, l’unité idéologique et la confiance du peuple dans le régime, et ébranle la confiance du public dans l’administration.

Tous les besoins légitimes de défense des intérêts nationaux, notamment la garantie de la sécurité, de l’ordre, de la stabilité et de la paix nécessaires au développement national, doivent être protégés. Ce règlement établit une distinction claire entre l’exercice légitime des libertés et de la démocratie et les actes criminels qui enfreignent la loi (tels que la diffusion de fausses informations, la déformation des faits, la falsification de documents et la diffamation à l’encontre de l’administration). Il ne restreint pas l’exercice de la liberté d’expression, de la liberté de la presse ni des autres droits fondamentaux.

Dans le cadre de l’édification et de la défense nationales, le Parti communiste du Vietnam et l’État de la République socialiste du Vietnam ont toujours considéré la garantie et l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse comme des mesures essentielles pour éveiller et promouvoir la volonté, les aspirations, l’intellect et la force spirituelle de tous les citoyens, afin de réaliser pleinement l’idéal d’un peuple prospère, d’une nation forte, de la démocratie, de la justice et de la civilisation.

Par ailleurs, dans le processus d’intégration internationale, le Vietnam s’est toujours montré proactif dans l’apprentissage et l’adoption des expériences progressistes d’autres pays afin de mieux garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse à tous ses citoyens. Cependant, ces droits doivent connaître certaines limites, conformes à la culture, aux traditions et aux lois vietnamiennes. Nul n’est autorisé à en abuser pour porter atteinte aux intérêts de l’État ou aux droits légitimes des citoyens vietnamiens. Le Vietnam ne tolère aucune organisation ni aucun individu qui détourne la liberté pour violer sa souveraineté, porter atteinte à l’État, insulter ses dirigeants ou inciter à la division et à la haine. La liberté ne saurait en aucun cas servir de prétexte pour détruire la nation, offenser ses dirigeants ou semer l’hostilité. Ceux qui abusent de la liberté pour commettre des actes répréhensibles doivent être traduits en justice. Tel est le message ferme du Vietnam : garantir la liberté tout en protégeant rigoureusement l’ordre public, la discipline et la souveraineté nationale.

Récemment, plusieurs individus, tels que Khoa et Dai, ont délibérément franchi les limites légales, utilisant le cyberespace pour diffuser des informations nuisibles, portant gravement atteinte à la sécurité politique et à l’ordre public et suscitant l’indignation de la population. Celle-ci a exprimé une vive indignation face à l’utilisation abusive du cyberespace pour inciter à la haine, semer la confusion et nuire à la réputation de la nation. L’opinion publique exige des autorités qu’elles prennent des mesures fermes, résolues et conformes à la loi pour sanctionner ces violations, garantir la justice, faire respecter la discipline juridique et préserver la paix sociale. Cette exigence reflète une attente légitime et témoigne de la vigilance et du sens des responsabilités de la société dans son ensemble.

De nombreux anciens collaborateurs et leurs anciens partisans ont désormais pris conscience de la vérité et ont courageusement dénoncé leurs tactiques et leurs intentions. Même Dô Van Nga, complice de Khoa, a reconnu ses violations lors d’entretiens avec les autorités compétentes et a déposé une dénonciation écrite contre Khoa pour avoir publié des articles hostiles au Parti communiste du Vietnam et à l’État de la République socialiste du Vietnam, appelant le public à la vigilance face aux fausses informations publiées sur le site web Thoibao.de.

Par conséquent, les décisions d’engager des poursuites judiciaires et des enquêtes, de poursuivre et de juger par contumace Khoa et Dai (tous deux de nationalité vietnamienne) sont justifiées et conformes aux attentes de l’opinion publique. Elles garantissent que les violations sont traitées conformément à la loi, aux personnes et aux infractions reconnues, dans le respect de la législation vietnamienne, du droit international et des intérêts nationaux. Ceci témoigne de la détermination d’un État de droit fort, d’une nation souveraine et d’un peuple qui n’acceptera jamais d’être insulté, divisé ou trompé par de fausses accusations.

Les autorités judiciaires et policières vietnamiennes ont scrupuleusement respecté toutes les procédures prévues par la loi. Les enquêtes reposent sur des preuves claires et objectives et sont conformes aux normes juridiques nationales et internationales. À l’instar de nombreux pays, le Vietnam ne tolère aucun abus des droits à la liberté démocratique, à la liberté d’expression ou à la liberté de la presse, ni aucune atteinte à la sécurité nationale, aux intérêts de l’État ou aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus.

Le Vietnam défend résolument sa juridiction

Du point de vue du droit international, tout pays qui tolère ou abrite des ressortissants étrangers (Lê Trung Khoa et Nguyên Van Dai possèdent toujours la nationalité vietnamienne) qui abusent des droits à la liberté démocratique, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression pour enfreindre la loi et porter atteinte à la souveraineté numérique du Vietnam manque à ses obligations juridiques internationales. De tels agissements nuisent aux relations diplomatiques avec le Vietnam et témoignent d’un manque de respect pour la souveraineté et la bonne volonté dans les relations internationales. Le Vietnam est déterminé à protéger sa juridiction et n’accepte aucune forme d’ingérence dans ses procédures d’application de la loi.

Les pays concernés doivent assumer leur responsabilité partagée face aux individus qui exploitent le cyberespace pour déstabiliser le Vietnam. À l’ère du numérique, la cybercriminalité et la propagande anti-étatique sont de nature transnationale et nécessitent une étroite coopération internationale. La prise en charge de ces individus n’est pas seulement la responsabilité du Vietnam, mais aussi une obligation objective pour les pays qui les tolèrent ou les abritent.

Le Vietnam et l’Allemagne entretiennent un partenariat stratégique. Les activités diplomatiques et de coopération récentes entre les deux pays se sont renforcées sur la base de la confiance mutuelle et de la promotion d’intérêts communs pour la paix et le développement des deux nations. Cependant, les récentes violations du droit pénal vietnamien commises dans le cyberespace par Khoa et Dai pourraient nuire aux bonnes relations que les deux nations ont bâties.

En tant que membres actifs de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (2025) et de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, le Vietnam demande à l’Allemagne de ne tolérer ni de soutenir ces individus et de ne pas leur permettre d’exploiter le territoire et les ressources allemands pour mener des activités contre le Vietnam. Le Vietnam exige également la coopération de l’Allemagne en vue de l’extradition ou de l’expulsion de ces individus afin qu’ils soient jugés conformément à la loi vietnamienne ; et la mise en œuvre des mesures et sanctions nécessaires pour fermer Thoibao.de - un «point noir» d’informations créé par Khoa à des fins lucratives et personnelles, dans le but de nuire aux intérêts du Vietnam et de son peuple.

VNA/CVN