Clôture des enquêtes sur les affaires impliquant Nguyên Van Đài et Lê Trung Khoa

Le 9 décembre, selon le ministère de la Police, l’Agence d’enquête en matière de sécurité relevant dudit ministère a publié les conclusions des enquêtes concernant les affaires impliquant Nguyên Van Đài et Lê Trung Khoa.

Le 9 décembre, selon le ministère de la Police, l’Agence d’enquête en matière de sécurité relevant dudit ministère a publié la conclusion de l’enquête concernant l’affaire portant sur les faits de "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou d’objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam" impliquant Nguyên Van Đài.

Le 8 décembre 2025, l’Agence d’enquête en matière de sécurité a publié la conclusion de l’enquête pénale et a proposé des poursuites dans cette affaire, transférant le dossier au Parquet populaire suprême pour engager des poursuites contre le prévenu Nguyên Van Đài (né le 6 mai 1969 à Hung Yên ; nationalité : vietnamienne ; ethnie : Kinh ; domicile avant son départ à l’étranger : chambre 302, Z8, cité Bach Khoa, quartier de Bach Mai, Hanoï) pour "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam", conformément à l’article 117 du Code pénal.

L’Agence d’enquête en matière de sécurité recommande aux citoyens de renforcer leur vigilance et de ne pas apporter aide, soutien ou dissimulation au prévenu Nguyên Van Đài dans ses actes délictueux ou dans sa fuite ; tout acte de soutien, d’incitation ou de dissimulation fera l’objet de sanctions conformément à la loi.

Le même jour, l’Agence d’enquête en matière de sécurité a également publié la conclusion de l’enquête concernant l’affaire sur les faits de "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou d’objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam" impliquant le prévenu Lê Trung Khoa.

Le 7 décembre 2025, l’Agence d’enquête en matière de sécurité a publié la conclusion de l’enquête pénale et proposé des poursuites dans cette affaire, transférant le dossier au Parquet populaire suprême pour engager des poursuites contre les prévenus : Lê Trung Khoa (né le 23 septembre 1971 à Thanh Hoa ; nationalité : vietnamienne ; ethnie : Kinh ; domicile avant son départ à l’étranger : N° 01, allée 81, rue Lang, quartier de Dông Da, Hanoï) ; Dô Van Nga (né le 15 août 1977 à Gia Lai ; nationalité : vietnamienne ; ethnie : Kinh ; domicile : commune de Tuy Phuoc Dông, province de Gia Lai) ; Huynh Bao Duc (né le 19 mai 1984 à Hô Chi Minh-Ville ; nationalité : vietnamienne ; ethnie : Kinh ; domicile : N° 286/38, rue Trân Hung Dao, quartier de Câu Ong Lanh, Hô Chi Minh-Ville) ; Pham Quang Thiên (né le 21 novembre 1978 à Hung Yên ; nationalité : vietnamienne ; ethnie : Kinh ; domicile : N° 5, allée 127, rue An Trach, quartier d’Ô Cho Dua, Hanoï), pour "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam", conformément à l’article 117 du Code pénal.

L’Agence de sécurité du ministère de la Police recommande aux citoyens de renforcer leur vigilance, de ne pas apporter aide, soutien ou dissimulation au prévenu Lê Trung Khoa dans ses actes délictueux ou dans sa fuite ; tout acte de soutien, d’incitation ou de dissimulation fera l’objet de sanctions conformément à la loi.

