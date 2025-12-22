XIIIe mandat

Ouverture du 15e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam

Le 15 e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIII e mandat) s’est solennellement ouvert dans la matinée du 22 décembre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm.

Le président de la République, Luong Cuong, membre du Bureau politique, a dirigé la séance inaugurale.

Ce Plénum est consacré à l’examen et à la discussion des préparatifs nécessaires pour garantir le succès du XIVe Congrès national du Parti. Son agenda porte sur trois grands groupes de questions.

Le premier concerne le travail du personnel en vue du XIVe Congrès national du Parti. Le deuxième porte sur les projets de documents qui seront soumis au Congrès. Le troisième englobe les questions relatives à l’organisation du Congrès, notamment le règlement de fonctionnement, le règlement électoral, ainsi que des rapports sur les activités de contrôle, de supervision et de discipline du Parti lors du XIIIe mandat, et les orientations pour la période à venir.

La ligne directrice visant à dresser le bilan des 100 ans de leadership du Parti communiste du Vietnam (1930-2030) sur la Révolution vietnamienne, le bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme, ainsi que les travaux d’organisation et de logistique du XIVe Congrès national du Parti, accompagnés d’autres contenus connexes, sont également à l’ordre du jour.

