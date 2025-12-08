Lê Trung Khoa poursuivi pour propagande contre l'État

>> Mise en examen de Lê Trung Khoa dans une affaire de propagande contre l’État
|Lê Trung Khoa.
|Photo : CP/CVN
Se référant aux articles 141 et 142 du Code pénale de 2015, le Parquet populaire suprême a enjoint Lê Trung Khoa hoa, âgé de 54 ans, originaire de la province de Thanh Hoa et résidant à Hanoï avant son départ pour l'Allemagne, de se rendre volontairement au poste de police, au parquet ou à la mission diplomatique vietnamienne à l'étranger la plus proche afin de bénéficier de la politique de clémence de l'État.
Il est en droit d'exercer son droit à la défense conformément à l'article 60 du Code de procédure pénale de 2015.
L'acte d'accusation fait suite à un avis de recherche émis le 5 décembre par l'Agence d'enquête en matière de sécurité du ministère de la Police.
VNA/CVN