Cuba offre des bourses d’études complètes en médecine à des étudiants vietnamiens

Cuba poursuivra sa tradition de coopération éducative avec le Vietnam en offrant 15 bourses d’études complètes à des étudiants vietnamiens pour l’année scolaire 2026-2027, a annoncé le gouvernement cubain.

Lors d’une conférence de presse, lundi 22 décembre, l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a précisé que ces bourses concernent huit places en médecine et sept dans d’autres domaines relevant du ministère de l’Enseignement supérieur (MES), notamment l’économie, le journalisme, les sciences naturelles, les lettres et les sciences sociales. Les candidats doivent être âgés de 16 à 25 ans et avoir terminé leurs études secondaires ou un niveau équivalent.

Photo : VNA/CVN

Le programme privilégiera les candidats issus de familles à faibles revenus n’ayant pas les moyens de poursuivre des études à l’étranger, ainsi que ceux originaires de régions reculées et défavorisées du Vietnam. Les candidatures doivent être soumises avant le 31 mars 2026.

Les candidats retenus bénéficieront d’une prise en charge financière complète par le gouvernement cubain, couvrant les frais de scolarité, d’hébergement, de repas et d’assurance maladie pour l’ensemble du cursus de cinq à six ans, incluant une année préparatoire en espagnol.

L’ambassadeur Rogelio Polanco Fuentes a souligné que, malgré les difficultés économiques, Cuba continue d’octroyer chaque année des bourses d’études à des étudiants vietnamiens, "témoignant ainsi des relations spéciales et durables qui unissent les deux pays".

L’initiative visant à accueillir des étudiants vietnamiens à Cuba a été lancée par Fidel Castro en 1961. Depuis la première promotion de 23 étudiants, environ 1.300 Vietnamiens ont obtenu un diplôme d’établissements cubains, et nombre d’entre eux ont par la suite occupé des postes importants dans les sphères politiques et diplomatiques vietnamiennes.

VNA/CVN