L’ambassade du Vietnam rend hommage aux martyrs vietnamiens au Laos

Une délégation de l’ambassade du Vietnam au Laos a organisé dimanche 21 décembre une cérémonie d’offrande d’encens en l’honneur des héros de guerre et des martyrs sur le monument commémoratif de l’alliance de combat Laos - Vietnam, dans le village de Keun, district de Thulakhom, province de Vientiane.

Photo : VNA/CVN

Cette cérémonie marquait le 81e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944-2025) et le 36e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989-2025). La délégation, conduite par l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm, comprenait des représentants des agences vietnamiennes au Laos.

Cette activité visait à commémorer la glorieuse histoire et les traditions héroïques de l’Armée populaire du Vietnam, à rendre hommage aux générations précédentes pour leurs immenses sacrifices et leurs contributions à l’indépendance et à la liberté nationales, et à réaffirmer le sens des responsabilités et la détermination dans l’édification et la défense du pays.

Elle témoignait également de l’engagement à renforcer et à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique qui unissent les deux pays.

Situé à environ 70 km de Vientiane, le monument commémoratif rend hommage aux 28 martyrs vietnamiens et lao tombés lors d’un assaut conjoint contre le bastion colonial français de Phone He en janvier 1946. Cette victoire marqua un tournant décisif dans la lutte de l’alliance de combat Laos - Vietnam pour la libération des deux pays.

VNA/CVN