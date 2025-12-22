Action humanitaire marquante de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba

Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam (VRCS) a annoncé les résultats remarquables du programme "65 ans de solidarité Vietnam - Cuba", marquant un tournant humanitaire majeur dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba 2025.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays ont désigné 2025 comme Année de l’amitié pour commémorer le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (2 décembre 1960 - 2025), une étape importante qui témoigne du lien de solidarité fidèle, pur et exceptionnel qui unit les deux nations.

Conformément aux directives du Parti, de l’État et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le Comité central du VRCS, en coordination avec les ministères, les secteurs et les organisations concernées, a lancé une campagne nationale de collecte de fonds en faveur du peuple cubain, sous le thème "65 ans de solidarité Vietnam - Cuba".

Menée du 13 août au 16 octobre 2025, cette campagne visait à mobiliser au moins 65 milliards de dôngs (près de 2,5 millions de dollars) afin d’aider le peuple cubain à faire face aux difficultés engendrées par les conséquences prolongées de la pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles, les épidémies, le blocus et l’embargo, tout en réaffirmant l’amitié indéfectible entre les deux peuples.

La campagne a rencontré un écho exceptionnel au sein de la société. Trente heures seulement après son lancement, l’objectif initial de 65 milliards de dôngs avait été atteint. En 48 heures, les contributions ont doublé et, en près de trois jours, plus d’un million de dons, pour un montant de 195 milliards de dôngs, avaient été enregistrés. À la date de clôture, le 25 octobre 2025, les ressources totales mobilisées dépassaient 657 milliards de dôngs et 500 dollars, grâce à la contribution de plus de 2,1 millions de donateurs, soit plus de dix fois l’objectif initial. C’était la première fois qu’une campagne humanitaire internationale du VRCS atteignait une telle ampleur en un temps record.

Les fonds ont été mobilisés par divers canaux, pratiques et transparents, notamment les virements bancaires, l’application Charity App et les contributions directes d’organismes, d’entreprises, d’établissements scolaires et de collectivités locales à travers le pays. Les informations relatives à la réception, à la gestion et à l’utilisation des fonds ont été rendues publiques et régulièrement mises à jour.

La campagne a bénéficié d’un fort soutien des ministères, des différents secteurs, des collectivités locales, des organismes et du public. De nombreux organismes centraux, dont le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, l’Office du gouvernement et l’Agence vietnamienne d’information, ont activement organisé des collectes de fonds. Des initiatives originales, telles que des matchs sportifs caritatifs, des programmes culturels et des campagnes de dons, ont permis d’élargir encore davantage la portée de la campagne.

La couverture médiatique a été coordonnée et multiplateforme. Des milliers de reportages et d’émissions de télévision ont été diffusés par les médias nationaux et locaux. Les médias cubains et internationaux, notamment les principales agences de presse cubaines et plusieurs médias internationaux, ont également souligné l’importance de cette campagne.

Sous l’égide des dirigeants du Parti et de l’État, le Comité de coopération vietnamienne (CCV) a étroitement collaboré avec les instances compétentes afin d’assurer le transfert rapide de l’aide à Cuba. Le 1er septembre 2025, une première tranche d’aide, d’un montant de près de 384,2 milliards de dôngs, a été versée. La tranche finale, d’une valeur de plus de 272,5 milliards de dôngs et 500 dollars, a été présentée le 2 décembre 2025, lors des célébrations du 65e anniversaire des relations bilatérales à Cuba.

L’évaluation globale montre que ce programme a non seulement constitué un effort humanitaire d’envergure, mais aussi une action politique et sociale significative, témoignant de la politique étrangère humanitaire et loyale du Vietnam et renforçant l’amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba.

VNA/CVN