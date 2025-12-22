Maintien de la paix : le Vietnam affirme un rôle croissant au sein des missions de l’ONU

Le 20 décembre, l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°7 du Vietnam a organisé une cérémonie au Soudan du Sud, à l’occasion du 81 e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire vietnamienne, dans le cadre de la Mission de maintien de la paix.

>> Le Vietnam propose des mesures pour renforcer l’efficacité des opérations de maintien de la paix

>> Ouverture d'une formation pour les femmes Casques bleus à Hanoï

>> L'impreinte du Vietnam dans les missions de paix

Plus de 100 délégués ont pris part à l’événement, parmi lesquels des responsables et commandants de la sous-division de l’Unity, des chefs d’unités, ainsi que des officiers et membres du personnel de maintien de la paix des Nations unies (ONU) actuellement déployés dans le pays africain.

Dans son allocution, le commandant et directeur de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°7, Trân Duc Tài, a souligné que les officiers vietnamiens apprécient hautement l’opportunité de travailler aux côtés d’experts, d’officiers et de militaires issus de nombreux pays et organisations internationales. Avec pour mission d’assurer les soins médicaux, de traiter les patients et de réduire les difficultés et le stress liés aux opérations onusiennes, l’hôpital s’emploie sans relâche à apporter une contribution concrète à la paix et à la stabilité au Soudan du Sud.

Photo : CTV/CVN

Il a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance à la coopération internationale et au multilatéralisme pour la paix. Servir sous le drapeau de l’ONU est à la fois un devoir et une occasion de renforcer la compréhension mutuelle, l’entraide et les relations de confiance. La direction de l’hôpital a également exprimé sa profonde reconnaissance envers les partenaires et collègues internationaux pour leur accompagnement et leur soutien constants tout au long de la mission.

De son côté, le général de brigade Zewdu Endris Yimer, commandant et chef de la sous-division de l’Unity, s’est dit honoré de participer à cette commémoration organisée au sein même de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°7. Selon lui, cet événement illustre de manière éloquente l’évolution remarquable de l’Armée populaire vietnamienne, passée d’une force dédiée à la défense nationale à un acteur de plus en plus actif dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Il a souligné que l’esprit des "soldats de l’Oncle Hô", symbole de résilience, de sacrifice et de sens des responsabilités, se reflète clairement dans l’engagement de chaque officier et membre du personnel de l’hôpital, qui apporte des soins essentiels aux communautés les plus vulnérables du Soudan du Sud.

Photo : CTV/CVN

Appréciant hautement le rôle de l’hôpital vietnamien, déployé pour la septième fois, le commandant de la sous-division de l’Unity a affirmé qu’il constitue un pilier central du dispositif de soutien médical de la région et un modèle pour l’ensemble de la mission onusienne. Il a salué le professionnalisme, la responsabilité et la compassion du personnel vietnamien, estimant que chaque vie sauvée, chaque patient soigné et chaque agent de santé local formé contribue directement à la construction d’une paix durable.

Photo : CTV/CVN

Au-delà de ses missions médicales, les activités civilo-militaires de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°7, son engagement auprès des communautés locales et sa coordination efficace avec les autres unités de l’ONU témoignent d’une approche globale du Vietnam dans les opérations de maintien de la paix, renforçant la confiance de la population envers l’ONU et diffusant un message d’espoir et de solidarité internationale.

La cérémonie a également été l’occasion pour les délégués internationaux et le personnel de l’hôpital de découvrir la gastronomie vietnamienne traditionnelle et de participer à des échanges culturels et artistiques, à travers des spectacles présentés par les Vietnamiens et leurs invités internationaux.

Photo : CTV/CVN

Dans ce cadre, l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°7 a par ailleurs organisé plusieurs activités pratiques, notamment des consultations médicales et des examens de prévention pour le personnel de la sous-division de l’Unity, ainsi que des compétitions sportives de football, de badminton, de tennis de table, de billard et d’échecs, entre autres.

Nguyên Tùng/CVN