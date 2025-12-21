Nguyên Hông Diên assume de nouvelles fonctions au sein du Comité du Parti de l'AN

Dans l’après-midi du 21 décembre, au siège de l’Assemblée nationale (AN), la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale a organisé une conférence annonçant une décision du Bureau politique relative au travail du personnel.

Photo : VNA/CVN

Conformément à la Décision N°2584 du 18 décembre 2025, le Bureau politique a décidé que Nguyên Hông Diên, membre du Comité central du Parti, membre du Comité du Parti du gouvernement et ministre de l’Industrie et du Commerce, cessait d’exercer les fonctions de membre du Comité du Parti du gouvernement pour le mandat 2020-2025, et était muté, affecté et désigné pour siéger au Comité du Parti et à la permanence du Comité du Parti, tout en assumant le poste de secrétaire adjoint à plein temps du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2020-2025.

Lors de la conférence, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a remis la décision, et le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert des fleurs pour féliciter Nguyên Hông Diên.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que cette décision du Bureau politique traduisait son attention particulière au travail d’édification du Parti au sein de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale, ainsi que la reconnaissance et la confiance accordées à Nguyên Hông Diên au regard de son parcours et de ses résultats professionnels.

Exprimant son honneur à l’occasion de cette nouvelle mission, le nouveau secrétaire adjoint à plein temps du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Nguyên Hông Diên, a affirmé qu’il poursuivrait ses efforts afin de remplir au mieux les responsabilités qui lui sont confiées et de contribuer aux résultats communs de l’Assemblée nationale.

