L’Armée populaire du Vietnam avance résolument sous le drapeau glorieux du Parti

À l'occasion du 81 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944-2025), le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, a écrit un article, affirmant la direction absolue du Parti et l'orientation stratégique visant à construire une armée populaire forte pour défendre fermement la Patrie dans la nouvelle situation. Nous avons l'honneur de vous présenter l'article dans son intégrité.

>> Une rencontre pour approfondir la coopération entre jeunes officiers Vietnam - Cuba

>> Appel à bâtir une armée populaire moderne dans la nouvelle situation

>> Le chef du Parti salue le rôle exemplaire des femmes de l’Armée dans l'édification nationale

>> Le chef du Parti appelle à lever les blocages juridiques pour soutenir la croissance

Photo : VNA/CVN

Forte de plus de huit décennies de construction, de combat, de victoires et de maturation, l’Armée populaire du Vietnam a constamment affirmé sa nature révolutionnaire, se montrant digne de l’éloge du Président Hô Chi Minh : "Notre armée est loyale envers le Parti, dévouée au peuple, prête à combattre et à se sacrifier pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, pour le socialisme. Quelle que soit la mission, elle l’accomplit ; quelle que soit la difficulté, elle la surmonte ; quel que soit l’ennemi, elle le vainc".

Sous le drapeau glorieux du Parti, l’Armée populaire demeure à jamais une force politique digne de confiance, absolument loyale, à la hauteur de la confiance et de l’affection du Parti, de l’État et du peuple.

Il y a 81 ans, dans une forêt située entre les deux "tổng" (communes) Hoàng Hoa Tham et Trân Hung Dao, "châu" (district) de Nguyên Binh, province de Cao Bang, en application de la Directive du dirigeant Hô Chi Minh, la Brigade de propagande armée pour la libération du Vietnam, composée de 34 combattants "en pantalons bruns et chemises de toile" - noyau fondateur de l’Armée populaire du Vietnam - a été créée. Tout au long de son processus de construction, de combat et de maturation, notre Armée a constitué la force de base, aux côtés de l’ensemble du Parti et de tout le peuple, remportant de nombreuses victoires éclatantes dans la lutte pour la libération nationale ainsi que dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie. Ces victoires sont le fruit de la convergence et de la cristallisation de multiples facteurs, parmi lesquels la direction absolue, directe et globale du Parti sur l’Armée constitue le facteur revêtant une importance décisive.

Photo : Archives/VNA/CVN

La direction du Parti sur l’Armée a été affirmée dès le "Chánh cương vắn tắt" de 1930, avec la pensée stratégique consistant à "organiser une armée ouvrière et paysanne ", considérant la construction des forces militaires comme un facteur clé pour assurer le succès de la cause de la libération nationale et de la défense de la Patrie. Ce point de vue fondamental a marqué le point de départ de la formation d’un modèle d’armée d’un type nouveau, de nature de classe ouvrière, absolument fidèle à l’objectif de l’indépendance nationale et du socialisme.

Ligne militaire cohérente et constante

Avec une ligne militaire cohérente et constante, le Parti a édifié les forces militaires à partir des premières organisations d’autodéfense ouvrières et paysannes, les développant progressivement en unités de guérilla et d’autodéfense combattante, jusqu’à la création, en décembre 1944, de la Brigade de Propagande armée pour la libération du Vietnam, placée sous la direction directe du Parti, à travers les cellules du Parti, afin d’assurer l’exécution des missions de manière absolue et directe. C’est précisément l’organisation du Parti au sein de l’Armée qui a forgé une unité extrêmement élevée de volonté, de discipline et de puissance combattante, permettant à notre Armée de remporter des victoires dès les premiers combats et de commencer la tradition de "Détermination à combattre, détermination à vaincre". La direction du Parti s’est de nouveau clairement manifestée lors de l’Insurrection générale d’Août 1945. Sous la conduite clairvoyante du Comité central du Parti et du Président Hô Chi Minh, les forces militaires révolutionnaires ont joué un rôle d’avant-garde, en coordination avec les forces politiques des masses, se soulevant pour prendre le pouvoir a l’échelle nationale.

Lors de la résistance contre l’invasion coloniale française, la direction du Parti à l’égard de l’Armée s’est manifestée de manière concentrée à travers la ligne de conduite de la "guerre de résistance du peuple tout entier, globale, de longue durée, reposant principalement sur ses propres forces". Grâce à cette orientation, notre Armée, initialement encore jeune, s’est développée pour devenir une force principale organisée, dotée d’un art opératif et tactique de plus en plus abouti, forgeant la victoire historique de Diên Biên Phu, "retentissante sur les cinq continents, ébranlant le monde entier", qui a marqué le début de l’effondrement du colonialisme et a puissamment stimulé le mouvement de lutte pour la libération nationale à l’échelle mondiale.

Photo : Archives/VNA/CVN

Lors de la guerre de résistance contre l’armée américaine pour le salut national, la direction du Parti s’est manifestée avec une force encore plus marquée. Le Parti a prôné la combinaison de la lutte militaire avec la lutte politique et diplomatique ; a dirigé la construction des forces militaires des trois catégories ; et a développé le dispositif de la guerre populaire. L’Armée a conduit des campagnes stratégiques de portée décisive, en particulier l’Offensive générale et le soulèvement du Printemps 1975, dont l’apogée fut la Campagne Hô Chi Minh, mettant un terme victorieux à la guerre de résistance contre l’armée américaine pour le salut national, achevant glorieusement la cause de la libération nationale et de la réunification du pays, et inscrivant une page héroïque de l’époque Hô Chi Minh dans l’histoire.

Sous la direction du Parti, notre Armée a combattu et remporté des victoires dans les guerres de défense de la Patrie aux frontières du Sud-Ouest et du Nord ; elle a également accompli une noble mission internationaliste, aidant le peuple lao à préserver les acquis de la révolution et le peuple cambodgien à se libérer du génocide.

Les victoires remportées dans les guerres de résistance contre le colonialisme et l’impérialisme, ainsi que dans la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, ont affirmé la volonté indomptable de l’ensemble du Parti, de l’Armée et du peuple, attestant la force immense du grand bloc d’union entre l’Armée et le peuple sous la direction du Parti, ainsi que le rôle central de l’Armée. Ces victoires ont non seulement contribué à créer un environnement intérieur de paix, de stabilité et de développement, mais aussi à préserver la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est et dans le monde.

Missions de combat en temps de paix

Mettant en œuvre la ligne du renouveau du Parti, l’Armée continue d’affirmer son rôle de force politique digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple. L’ensemble des forces militaires accomplit avec excellence ses trois fonctions : armée combattante, armée de travail et armée de production. L’Armée demeure toujours proactive dans l’analyse de la situation, renforce ses capacités de conseil stratégique, gère efficacement les situations sans jamais se laisser surprendre ni tomber dans la passivité, notamment dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire, la sauvegarde de l’indépendance et de l’intégrité territoriale ; elle contribue ainsi au renforcement de la défense nationale de l’ensemble du peuple, étroitement liée au dispositif de sécurité populaire, à l’édification d’une posture de défense proactive et à la consolidation de zones de défense solides. Les activités de diplomatie de défense sont renforcées, apportant une contribution active à la création d’un environnement pacifique et stable au service du développement du pays. L’Armée se montre toujours exemplaire dans l’édification et la rectification du Parti ; elle est à l’avant-garde dans l’étude et l’application de la pensée, de la morale et du style de Hô Chi Minh ; et elle lutte activement contre les points de vue erronés et hostiles.

Photo : VNA/CVN

Sous la direction du Parti, l’Armée ne cesse d’exalter l’esprit d’autonomie et de résilience, participant de manière proactive et dynamique à l’édification et au développement socio-économiques, contribuant de façon importante aux succès de l’œuvre du Renouveau. L’ensemble des forces militaires accomplit efficacement les "missions de combat en temps de paix", jouant un rôle central dans l’aide à la population pour la prévention, la lutte et la réparation des conséquences des catastrophes naturelles, les opérations de recherche et de sauvetage, l’éradication de la pauvreté, la construction de la nouvelle ruralité et le renforcement des bases politiques locales. L’image des cadres et des soldats toujours présents dans les zones clés, difficiles et dangereuses, se sacrifiant pour protéger la vie et les biens du peuple, a mis en lumière les qualités et les traditions du "Soldat de l’Oncle Hô" à l’époque nouvelle, resserré les liens de solidarité entre l’Armée et le peuple, et contribué à l’édification d’une "posture du cœur du peuple" solide.

Photo : VNA/CVN

À l’entrée dans une nouvelle phase de développement, la situation internationale et régionale continue d’évoluer rapidement et de manière complexe, recelant de nombreux facteurs imprévisibles. La concurrence stratégique entre les grandes puissances s’intensifie ; les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels s’entrecroisent et exercent un impact global sur la mission de défense de la Patrie.

Missions clés et prioritaires

Sur le plan intérieur, la position et la puissance nationales, après près de 40 années de Renouveau, n’ont cessé de se renforcer ; toutefois, l’œuvre de consolidation de la défense nationale et de protection de la souveraineté et de l’intégrité territoriale est confrontée à de nouvelles exigences. La mission de défense de la Patrie et la construction d’une Armée « révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne » posent des impératifs plus élevés, plus proactifs et plus vigoureux. Afin de continuer à préserver et à promouvoir le rôle de l’Armée dans l’édification, le développement et la défense de la Patrie à l’ère nouvelle, l’organisation du Parti de l’Armée et l’ensemble des forces militaires doivent se concentrer sur la mise en œuvre efficace des missions clés et prioritaires suivantes :

Premièrement, affirmer avec constance et renforcer la direction absolue, directe et globale du Parti sur l’Armée. Il s’agit d’une question vitale, déterminante pour la nature et la puissance de notre Armée. Quelles que soient les circonstances et les conditions, le principe de la direction du Parti sur l’Armée demeure une condition préalable essentielle. Il convient de préserver fermement la nature révolutionnaire, de rester fidèle au marxisme-léninisme et à la pensée de Hô Chi Minh dans la construction et la mise en œuvre des fonctions et des missions de l’Armée.

L’organisation du Parti de l’Armée doit, de manière régulière, assimiler profondément et appliquer strictement les points de vue et les orientations du Parti en matière militaire, de défense et de protection de la Patrie, en premier lieu la Résolution N° 44 du Comité central du Parti du XIIIᵉ mandat, relative à la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation. Elle doit maîtriser étroitement la situation, en assurer une anticipation juste, conseiller en temps opportun et traiter efficacement les situations en matière de défense, sans jamais se laisser surprendre ni tomber dans la passivité, quelles que soient les circonstances.

Parallèlement, il convient d’assumer pleinement la fonction de conseil auprès du Parti et de l’État dans les domaines militaire et de défense ; de mettre en œuvre efficacement les résolutions et directives du Parti et de l’État relatives à l’édification des Forces armées populaires, d’une défense nationale solide de l’ensemble du peuple, de la posture de défense nationale de l’ensemble du peuple étroitement liée à la posture de sécurité populaire ; et d’élever la qualité globale ainsi que la puissance combattante de l’Armée.

Dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques du centenaire sous la direction du Parti et du centenaire de l’indépendance, l’Armée doit demeurer l’une des forces centrales, continuant à conseiller le Parti et l’État afin de saisir les opportunités et de repousser les défis. Elle doit véritablement être une armée combattante, une armée de travail et une armée de production, notamment en réalisant avec efficacité la percée dans le développement de l’industrie de défense répondant aux exigences de la modernisation, dans l’ensemble de la ligne visant à bâtir une économie indépendante et autonome. Dans le même temps, elle doit renforcer sa contribution au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, concentrer les efforts sur l’édification de l’organisation du Parti de l’Armée en une organisation véritablement intègre, forte de manière globale, exemplaire et représentative. Il s’agit d’un facteur décisif pour préserver la direction absolue, directe et globale du Parti sur l’Armée et garantir l’accomplissement victorieux de toutes les missions confiées à l’Armée.

L’organisation du Parti de l’Armée doit continuer à assimiler profondément et à mettre en œuvre avec rigueur les résolutions, directives, règlements et conclusions du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat et de la Commission militaire centrale relatifs à l’édification du Parti ; à associer la Résolution du Comité central sur l’édification et la rectification du Parti à la mise en œuvre de la Directive sur l’étude et l’application de la pensée, de la morale et du style de Hô Chi Minh, ainsi que de la Résolution N° 847 de la Commission militaire centrale sur la promotion des qualités du "Soldat de l’Oncle Hô" et la lutte résolue contre l’individualisme dans la nouvelle situation. Il importe de veiller à la construction d’une organisation du Parti de l’Armée solide, avant tout sur le plan politique, fidèle au marxisme-léninisme, à la pensée de Hô Chi Minh, à l’objectif de l’indépendance nationale étroitement liée au socialisme ; de maintenir fermement les principes du centralisme démocratique, de la direction collective, de la responsabilité individuelle, de l’autocritique et de la critique ; et de renforcer la solidarité et l’unité au sein du Parti.

Parallèlement, il convient d’accorder de l’importance au renouvellement des contenus et des modes de direction, notamment à la base. L’édification d’organisations du Parti intègres et solides doit être étroitement liée à la construction d’organismes et d’unités globalement forts, "exemplaires et représentatifs" ; à la création d’un environnement culturel militaire sain, démocratique et marqué par une discipline élevée ; ainsi qu’à une lutte résolue pour prévenir et combattre la corruption, les dérives négatives, le gaspillage, la bureaucratie, l’écart entre les paroles et les actes, et toutes les manifestations d’éloignement du peuple portant atteinte au prestige du Parti et de l’Armée.

Troisièmement, élever sans cesse la capacité de direction globale et la puissance combattante de l’organisation du Parti de l’Armée, ainsi que l’efficacité du travail du Parti et du travail politique.

Photo : VNA/CVN

Avant tout, il convient de se concentrer sur l’examen, la révision et le complément des règlements et dispositifs, afin de parfaire le mécanisme de direction du Parti sur l’Armée dans la nouvelle situation. Il est nécessaire de consolider en temps opportun les comités du Parti et les organisations du Parti à tous les niveaux, en cohérence avec les ajustements de l’organisation de l’Armée. Il faut observer strictement les principes d’organisation et de fonctionnement du Parti, promouvoir efficacement la critique et l’autocritique, et évaluer de manière substantielle et conforme aux normes les organisations du Parti et les membres du Parti.

Il importe de renouveler les contenus et les méthodes, d’améliorer la qualité des réunions des cellules du Parti, ainsi que de renforcer la trempe politique, la capacité de direction, les compétences et l’expertise en matière de travail du Parti pour les cadres membres des comités de base. Il convient de coordonner la direction afin d’élever la qualité et l’efficacité de la direction de la mise en œuvre des missions militaires et de défense au niveau local, du travail de garde-frontières, ainsi que des activités des cellules militaires de niveau communal conformément au modèle d’organisation de l’administration locale à deux niveaux.

Le travail du Parti et le travail politique doivent véritablement constituer le centre de cohésion, d’orientation et de rayonnement au sein de l’ensemble des forces militaires. Les comités du Parti à tous les niveaux, les cadres dirigeants et les organes politiques doivent suivre de près la situation, traduire en temps utile les lignes et orientations du Parti en programmes et plans adaptés. Il est indispensable de maîtriser de manière proactive et de prévoir correctement l’état d’esprit des troupes, de les orienter à temps, et de préserver fermement la solidarité et l’unité. Il convient d’articuler étroitement le travail idéologique avec le travail d’organisation, de personnel, de mobilisation des masses, de politiques, de protection politique interne, ainsi que d’inspection et de supervision, afin de créer une force globale à partir de chaque organisme et unité. Il est nécessaire de renforcer le travail du personnel, de constituer une équipe d’experts et de scientifiques politiques de haut niveau, et d’attirer les talents afin de répondre aux nouvelles exigences.

Quatrièmement, lutter avec détermination afin de faire échouer les complots, manœuvres et activités de sabotage des forces hostiles.

Renforcer l’édification et la rectification du Parti

À l’heure actuelle, les forces hostiles, réactionnaires et opportunistes politiques intensifient la stratégie dite de "l’évolution pacifique", favorisant les phénomènes d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation" au sein même des rangs, en particulier avant, pendant et après le XIVᵉ Congrès national du Parti. Les comités du Parti, les organisations du Parti et les organes politiques à tous les niveaux doivent continuer à assimiler profondément et à mettre en œuvre rigoureusement la Résolution N°35 du Bureau politique sur le renforcement de la protection du fondement idéologique du Parti et la lutte pour réfuter les points de vue erronés et hostiles dans la nouvelle situation, en étroite articulation avec les programmes et plans de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense. Il convient de prendre l’initiative de constituer des forces spécialisées et de base pour la lutte sur le front idéologique et théorique, en particulier dans le cyberespace, en combinant étroitement l’édification et la lutte.

Photo : VNA/CVN

Il est nécessaire de renforcer l’édification et la rectification du Parti et de l’ensemble du système politique afin de les rendre intègres et solides ; de maintenir fermement les principes d’organisation et de réunion du Parti, ainsi que sa discipline et son ordre. Il convient de renforcer l’éducation et l’entraînement, d’élever la "capacité de résistance" et l’"immunité" politiques et idéologiques des cadres et des soldats face aux informations nuisibles et toxiques. Le rôle du travail d’information, de sensibilisation, de la presse et de l’édition doit être pleinement valorisé, en restant étroitement arrimé aux missions révolutionnaires de l’Armée, en respectant strictement l’orientation politique, les points de vue et les lignes du Parti, et en luttant activement contre les opinions erronées et hostiles.

Fiers de la glorieuse tradition de 81 années de l’héroïque Armée populaire du Vietnam, le Parti, l’État et le peuple placent une confiance constante dans notre Armée pour qu’elle continue de promouvoir ses nobles qualités, de construire une Armée populaire révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne, de défendre fermement la Patrie, et de contribuer à l’édification d’un pays pacifique, prospère et heureux dans la nouvelle ère de la nation.

VNA/CVN