Petrovietnam : un dirigeant nommé ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi 22 décembre une conférence à Hanoï pour annoncer et remettre la décision de transférer Lê Manh Hùng, président du Conseil des membres du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), au ministère de l’Industrie et du Commerce, où il est nommé ministre par intérim .

Le chef du gouvernement a félicité Lê Manh Hùng pour l’importante responsabilité que lui confient le Parti et l’État : diriger un ministère considéré comme un pilier de l’économie, jouant un rôle de premier plan dans le développement de l’industrie, du commerce et des services nationaux.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les plus de 27 années d’expertise de Lê Manh Hùng, son leadership solide, sa vision stratégique, son esprit créatif et son expérience pratique en matière d’administration publique et de gouvernance d’entreprise.

Il a exhorté Lê Manh Hùng à s’appuyer sur l’héritage de ses prédécesseurs, à promouvoir l’unité et le consensus, et à être un pionnier de l’industrialisation et de la modernisation nationales ; à impulser une croissance rapide, durable, numérique et verte ; à mener la diversification des marchés, des produits et des chaînes d’approvisionnement parallèlement à une intégration mondiale plus poussée ; à lutter contre le gaspillage, la négativité, la corruption, la contrefaçon, la contrebande et la fraude commerciale ; à constituer une équipe compétente et intègre ; et à promouvoir la décentralisation et la délégation de pouvoirs, de pair avec l’allocation des ressources, la formation du personnel, le contrôle et les réformes administratives.

Le chef du gouvernement s’est dit convaincu que Lê Manh Hùng saurait tirer parti de son expérience pour réaliser des progrès sectoriels rapides et durables, visant une croissance à deux chiffres afin de soutenir les ambitions économiques nationales dans cette nouvelle ère.

Le gouvernement apportera son plein soutien et offrira les conditions optimales, a-t-il ajouté, tout en appelant les ministères, les agences et les collectivités locales à travailler en étroite collaboration avec Lê Manh Hùng et les responsables ministériels pour mener à bien les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.

Prenant ses fonctions, Lê Manh Hùng s’est engagé à tout mettre en œuvre pour préserver les traditions et les acquis du ministère, à respecter scrupuleusement les politiques du Parti et de l’État, et à suivre les directives du Premier ministre, notamment en ce qui concerne les stratégies visant à renforcer le secteur industriel et commercial, contribuant ainsi à la croissance et au développement du pays.

Il a exprimé le souhait de continuer à bénéficier du soutien des dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement, y compris du Premier ministre ; de la surveillance de l’Assemblée nationale ; d’une étroite coordination avec les ministères, les agences et les collectivités locales ; de l’accompagnement des entreprises et des citoyens ; et surtout, de la synergie collective des fonctionnaires et des employés de l’ensemble du secteur.

VNA/CVN