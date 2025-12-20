Vietnam - États-Unis : coopération renforcée en politique, sécurité et défense

Le 18 décembre à Washington D.C., le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, et le secrétaire d’État adjoint américain par intérim, Fleet White, ont coprésidé le 14ᵉ Dialogue Vietnam - États-Unis sur la politique, la sécurité et la défense.

>> Le PM Pham Minh Chinh assiste à un dialogue politique à l'Université de Harvard

>> Dialogue entre le PM vietnamien et un Professeur américain pour stimuler la croissance

Photo : VNA/CVN

Le mécanisme de coopération annuel vise à examiner et à orienter la coopération bilatérale dans les domaines politique, de la sécurité et de la défense, à renforcer la compréhension mutuelle, à instaurer la confiance et à promouvoir un développement stable et substantiel des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Les deux parties ont salué les avancées significatives enregistrées trente ans après la normalisation des relations diplomatiques et deux ans après l’élévation de leurs relations au rang de Partenariat stratégique intégral. Le Vietnam a réaffirmé que les États-Unis figuraient parmi ses partenaires stratégiques de premier plan.

De leur côté, les États-Unis ont qualifié cette relation de modèle au niveau international, réaffirmant leur volonté de poursuivre une coopération mutuellement bénéfique avec le Vietnam, fondée sur le respect de son indépendance, de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de son système politique, ainsi que sur le soutien à un Vietnam indépendant, fort, prospère et autonome.

Renforcer la coopération bilatérale

Les discussions ont mis en exergue plusieurs résultats positifs récents, notamment le maintien des échanges de haut niveau, le renforcement des capacités d’application de la loi et la coopération face aux défis sécuritaires non traditionnels. Les deux parties ont également salué les progrès réalisés dans le règlement des conséquences de la guerre, en particulier la coopération dans la recherche des soldats américains portés disparus (MIA) pendant la guerre au Vietnam. Les États-Unis se sont engagés à poursuivre les efforts de déminage, de décontamination à la dioxine, ainsi qu’à fournir des technologies d’analyse ADN pour l’identification des soldats vietnamiens portés disparus.

Pour l’avenir, les deux pays ont convenu d’élargir leur coopération à des domaines tels que l’industrie de la défense, l'amélioration de la capacité dans la garantie de la sécurité maritime, la coopération dans la lutte contre la criminalité et dans le contrôle des technologies de pointe.

Échangeant leurs points de vue sur les questions de sécurité régionale et internationale, les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, de l’abstention de tout recours à la force ou à la menace de celle-ci, ainsi que du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Elles ont également réaffirmé le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans l’architecture régionale.

En marge du dialogue, le vice-ministre Dang Hoàng Giang s’est entretenu avec plusieurs hauts responsables américains, dont le secrétaire adjoint à la Défense, Elbridge Colby, et le secrétaire d’État adjoint chargé de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Michael DeSombre. Il a rencontré divers responsables politiques et universitaires américains afin d’échanger sur les préparatifs du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

VNA/CVN