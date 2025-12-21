Le Vietnam souligne ses réalisations diplomatiques et ses liens accrus avec le Brésil et le Guyana

L’ambassade du Vietnam au Brésil a organisé le 19 décembre une rencontre d’amitié de fin d’année à Brasilia afin de dresser le bilan de ses activités diplomatiques pour l’année 2025 et de célébrer le 50 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Guyana (1975-2025).

L’événement s’est déroulé en présence de la vice-ministre brésilienne des Affaires étrangères et ambassadrice Susan Kleebank, de l’ambassadeur du Guyana au Brésil Compton Bourne, de la secrétaire aux Relations internationales du Parti communiste brésilien (PCdoB) Ana Pretes, du secrétaire général de l’Association d’amitié Brésil - Vietnam (AMBRAVIET) Pedro Oliveira, ainsi que des ambassadeurs des pays de l’ASEAN.

S’exprimant lors de cet événement, l’ambassadeur du Vietnam au Brésil concurremment au Guyana, Bùi Van Nghi, a mis en lumière les principaux succès du Vietnam en matière de politique étrangère et d’intégration internationale au cours de l’année écoulée, ainsi que les progrès réalisés dans ses relations avec l’Amérique latine.

Partenariat stratégique Vietnam - Brésil

Le diplomate a souligné l’importance de l’élévation des relations Vietnam - Brésil au niveau de partenariat stratégique et de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques avec le Guyana.

Il a noté que la diplomatie économique s’est révélée un atout majeur des relations Vietnam - Brésil, les échanges bilatéraux atteignant près de 8 milliards de dollars américains. Les exportations de produits aquatiques du Vietnam vers le Brésil ont enregistré une hausse spectaculaire de 36,7%, jetant ainsi des bases solides pour l’objectif commercial bilatéral de 15 milliards de dollars d’ici 2030.

L’ambassadeur Bùi Van Nghi a ajouté qu’outre la reconnaissance du Vietnam comme économie de marché par le Brésil en mars 2025, des négociations ont été lancées en vue d’un accord commercial entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR). La coopération s’est également intensifiée dans les domaines des hautes technologies, des énergies renouvelables et de la sécurité alimentaire.

À l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Guyana, le diplomate a décrit cet événement comme une opportunité pour les deux parties d’approfondir la confiance politique, d’élargir la coopération dans des domaines potentiels et de contribuer positivement à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et au-delà.

Pour sa part, la vice-ministre brésilienne des Affaires étrangères Susan Kleebank, a déclaré que l’élévation des relations Vietnam - Brésil au niveau de partenariat stratégique en 2024 constituait un jalon historique, renforcé par des visites de haut niveau et l’adoption du plan d’action 2025-2030, témoignant d’une confiance politique et d’un dialogue profonds.

Elle s’est félicitée de la forte croissance des échanges bilatéraux dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche, et a souligné la coopération prometteuse en matière de sécurité alimentaire, de bioénergie, de transition énergétique, d’aviation et de hautes technologies.

La responsable a également noté que la signature d’un mémorandum d’entente sur l’innovation en 2025 constituait une avancée importante pour la recherche scientifique et le développement institutionnel.

Parallèlement, l’ambassadeur du Guyana, Compton Bourne, a exprimé son souhait de renforcer davantage les liens avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l’énergie, de la gestion durable des forêts, du commerce, de la production industrielle, de la coopération technique et de l’écotourisme. Il a également invité le Vietnam à rejoindre l’Alliance mondiale pour la biodiversité, initiative du Guyana.

VNA/CVN