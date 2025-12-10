Ouverture prochaine du procès en première instance du prévenu Lê Trung Khoa

Le 10 décembre, le Tribunal populaire de Hanoï a rendu une décision fixant au 31 décembre l’ouverture du procès en première instance du prévenu Lê Trung Khoa, né en 1971 dans la province de Thanh Hoa (nationalité vietnamienne ; domicile habituel avant son départ à l’étranger : Hanoï), résidant actuellement en Allemagne, ainsi que de trois autres.

Les trois autres prévenus dans cette affaire sont Dô Van Nga, né en 1977 dans la province de Gia Lai (nationalité vietnamienne ; domicile habituel avant son départ à l’étranger : Gia Lai), résidant actuellement en Thaïlande) ; Huynh Bao Duc, né en 1984 à Hô Chi Minh-Ville (nationalité vietnamienne ; domicile habituel : Hô Chi Minh-Ville) ; et Pham Quang Thiên, né en 1978 à Hung Yên (nationalité vietnamienne ; domicile habituel : Hanoï).

Ces quatre personnes sont poursuivies par le Parquet populaire suprême pour "production, détention, diffusion et propagande d’informations et matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam", conformément à l’article 117 du Code pénal.

Dô Van Nga, Huynh Bao Duc et Pham Quang Thiên sont actuellement placées en détention provisoire au centre de détention B14 du ministère de la Police.

Lê Trung Khoa fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré le 5 décembre 2025 par le Département d’enquêtes de sécurité du ministère de la Police. Le Tribunal populaire de Hanoï appelle le prévenu à se rendre aux autorités et à comparaître à l’audience afin d’exercer son droit à la défense, conformément aux dispositions légales.

VNA/CVN