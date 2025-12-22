Le chef du PCV fixe les priorités pour garantir le succès du XIVe Congrès du Parti

Le 15 e plénum du Parti communiste du Vietnam (PCV), XIII e mandat, s’est solennellement ouvert dans la matinée du 22 décembre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm.

Dans son discours d’ouverture, le chef du Parti Tô Lâm a défini les trois piliers de l'ordre du jour : le travail du personnel, la finalisation des documents politiques et les questions organisationnelles.

Abordant la question cruciale du personnel, le dirigeant a rappelé que, sur la base des travaux des 13e et 14e plénums, le Bureau politique et la Sous-commission du personnel ont œuvré avec un "esprit révolutionnaire", plaçant les intérêts de la nation et du peuple au-dessus de tout. Après des analyses minutieuses et approfondies, les dirigeants clés ont atteint un "consensus très élevé" sur la présentation des candidats au Comité central, au Bureau politique, au Secrétariat et aux postes clés du Parti et de l'État pour le mandat 2026-2031.

La chef du Parti a exhorté les membres du Comité central à faire preuve de responsabilité, d'objectivité, d'impartialité et de prudence lors de ce Plénum pour parachever le rapport sur le personnel qui sera soumis au XIVe Congrès national du Parti. Il a qualifié cette tâche de "particulièrement importante", déterminante pour la mise en œuvre des objectifs de développement du pays dans la nouvelle période.

Concernant les projets de documents à présenter au Congrès, le plus haut dirigeant du Parti a salué une approche "révolutionnaire et innovante" dans leur élaboration. Il a souligné que ce mandat avait enregistré une participation sans précédent de la population à la consultation publique. Les documents finaux, qui intègrent "la cristallisation de l'intelligence du peuple et du collectif", doivent servir de "lumière éclaireuse" et de "boussole" pour l'action du Parti et du peuple dans la nouvelle phase révolutionnaire. Le Comité central est invité à perfectionner ces textes, en particulier le Programme d'action pour la mise en œuvre de la future Résolution du XIVe Congrès.

En conclusion, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a appelé à la concentration intellectuelle et à la responsabilité politique de l'ensemble du Comité central pour garantir que tous les préparatifs soient "les plus complets et les plus minutieux possibles", assurant ainsi le succès du XIVe Congrès national du Parti.

Ce Plénum est consacré à l’examen et à la discussion des préparatifs nécessaires pour garantir le succès du XIVe Congrès national du Parti. Son agenda porte sur trois grands groupes de questions.

Le premier concerne le travail du personnel en vue du XIVe Congrès national du Parti. Le deuxième porte sur les projets de documents qui seront soumis au Congrès. Le troisième englobe les questions relatives à l’organisation du Congrès, notamment le règlement de fonctionnement, le règlement électoral, ainsi que des rapports sur les activités de contrôle, de supervision et de discipline du Parti lors du XIIIe mandat, et les orientations pour la période à venir.

La ligne directrice visant à dresser le bilan des 100 ans de leadership du Parti communiste du Vietnam (1930-2030) pour la révolution vietnamienne, le bilan des 40 ans de mise en œuvre du Programme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme. Les travaux d’organisation et de logistique du XIVe Congrès national du Parti, accompagnés d’autres contenus connexes, sont également à l’ordre du jour.

