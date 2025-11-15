La gymnastique vise plus haut que les SEA Games

Malgré les défis qui l’attendent aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), prévus en décembre prochain en Thaïlande, l’équipe vietnamienne de gymnastique voit l’échéance comme un tremplin vers des objectifs plus ambitieux : asiatiques et olympiques.

Les Championnats nationaux de gymnastique 2025 se sont achevés le 20 septembre dernier au Palais des sports Quân Ngua à Hanoï. La délégation de Hô Chi Minh-Ville a dominé le tableau des médailles avec sept d’or, sept d’argent et six de bronze. Viennent ensuite les hôtes, l’équipe de Hanoï, avec trois d’or, trois d’argent et un de bronze. Hai Phong complète le podium, devant les délégations de l’Armée et de Cân Tho.

Sur le plan sportif, les trois premières délégations confirment leur puissance. Hô Chi Minh-Ville récolte les fruits d’une stratégie d’investissement au long cours : la génération actuelle, bâtie il y a cinq ans, a pris le relais de ses aînés et affiche un haut niveau technique. Pour Hanoï, deux des trois titres proviennent du pilier Dinh Phuong Thành. Surprise côté Cân Tho, avec le bronze au concours général pour Pham Lâm Bao Phuc.

Prudence face aux objectifs régionaux

Selon Bùi Trung Thiên, responsable de la gymnastique au sein de l’Autorité du sport du Vietnam, les talents majeurs étaient au rendez-vous des championnats et ont signé de solides performances. L’équipe masculine, notamment, présente une densité technique élevée, avec plusieurs gymnastes désormais au niveau continental. Cette compétition a ainsi fait office de test clé pour le staff, appelé à sélectionner les meilleurs profils en vue des prochaines échéances internationales.

Il y a deux ans, la sélection vietnamienne de gymnastique avait décroché quatre médailles d’or aux SEA Games 32, disputés au Cambodge : par équipes masculines, au cheval d’arçons (Dang Ngoc Xuân Thiên), aux anneaux (Nguyên Vân Khanh Phong) et à la barre fixe (Dinh Phuong Thành). Cette fois, l’hôte thaïlandais ayant retiré l’épreuve par équipes masculines du programme, le staff technique s’est fixé un objectif resserré de deux titres et assume une approche très prudente.

Comme le rappelle l’entraîneur Truong Minh Sang, les SEA Games restent un terrain de forte densité compétitive en Asie du Sud-Est. Le Vietnam n’est pas seul : toutes les nations alignent leurs meilleurs éléments pour viser l’or et travaillent la préparation technique dans le moindre détail.

En vue des SEA Games 33, le staff a bâti un plan autour de dix titulaires potentiels. Les leaders comme les remplaçants bénéficieront d’un suivi rapproché pour maintenir engagement mental et pic de forme. La liste définitive des gymnastes retenus pour la Thaïlande ne sera dévoilée qu’au dernier moment.

Par ailleurs, l’équipe a disputé les Mondiaux 2025 en octobre dernier en Indonésie. Pour les cadres comme Khanh Phong, Xuân Thiên, Phuong Thành ou encore Quynh Nhu, ce rendez-vous faisait office d’ultime rampe de lancement sur le plan technique, tout en permettant de jauger le niveau des rivaux d’Asie du Sud-Est avant les SEA Games 33.

Ne pas perdre de vue les ASIAD et les JO

D’après le gymnaste Dang Ngoc Xuân Thiên, la décision de la Thaïlande, pays hôte, de limiter à un athlète par nation et par agrès va rendre la bataille particulièrement âpre pour les médailles cette année. Pour autant, lui et ses coéquipiers disent ne pas subir la pression : tous se concentrent sur une préparation technique rigoureuse afin de concourir à leur meilleur niveau.

En Asie du Sud-Est, il faut se mesurer à des talents majeurs, à l’image du Philippin Carlos Yulo, double champion olympique à Paris 2024. Malgré cela, la sélection nationale du Vietnam aborde les SEA Games avec confiance, les considérant comme un tremplin inscrit dans une stratégie de long terme pour conquérir les scènes internationales.

À l’heure actuelle, Khanh Phong et Xuân Thiên figurent parmi les têtes d’affiche, forts de résultats probants au niveau continental. Leurs compositions sont jugées d’une grande difficulté par les spécialistes. S’ils déroulent tout leur potentiel, le Vietnam peut prétendre rivaliser avec l’élite asiatique. L’objectif ultime fixé par le staff reste clair : jouer les médailles aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026 et décrocher une place aux Jeux olympiques (JO) 2028.

“Nous avons des athlètes techniquement solides, mais la préparation doit être millimétrée. Le staff a identifié les épreuves, au concours général comme par agrès, qui offriront des chances à notre génération masculine. Les gymnastes dotés d’atouts spécifiques sont donc ciblés et intensivement préparés dès maintenant. En 2027, les nations lanceront leur campagne de qualification olympique par agrès. Nous avons établi un plan technique pour faire progresser, pas à pas, le niveau et la confiance de nos athlètes en compétition”, assure l’entraîneur Truong Minh Sang.

