Les légendes du golf s’apprêtent à disputer le Vietnam Legends Championship

Le Vietnam Legends Championship 2025, qui se tiendra du 25 au 30 novembre à Hô Chi Minh-Ville, marque le début d’une série de tournois internationaux de golf au Vietnam, faisant de la mégapole du Sud une destination incontournable du Legends Tour.

Les plus grands noms du golf s’apprêtent à marquer l’histoire lors du Vietnam Legends Championship 2025, qui se déroulera à Hô Chi Minh-Ville du 25 au 30 novembre. Cet événement inaugurera une série de compétitions internationales visant à inscrire durablement la ville sur la carte mondiale du Legends Tour.

Photo : BTC/CVN

Considéré comme la plus grande compétition internationale de golf jamais organisée au Vietnam, le Vietnam Legends Championship de cette année réunira plus de 60 légendes mondiales du golf, des centaines de chefs d’entreprise et plus de 3.000 golfeurs vietnamiens et internationaux. La compétition se déroulera sur le parcours de golf de Tân Son Nhât, long de 36 trous.

"Il s’agit non seulement d’un tournoi sportif de haut niveau réunissant des légendes internationales du golf et des joueurs vietnamiens, mais aussi d’un pont favorisant les échanges culturels, économiques, touristiques et humains entre le Vietnam et ses partenaires internationaux", a déclaré Nguyên Nam Nhân, directeur adjoint du Département de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville.

"Nous espérons que cet événement permettra à Hô Chi Minh-Ville de confirmer son rôle de centre névralgique des manifestations sportives régionales et internationales, tout en offrant de nombreuses opportunités d’investissement et de coopération au monde des affaires".

Outre son aspect sportif, le championnat devrait favoriser les échanges culturels et touristiques, inciter les jeunes à pratiquer le golf grâce à l’événement Future Legends, et dynamiser la coopération entre entreprises par le biais de tables rondes et de rencontres professionnelles.

Le président du Legends Tour, Ryan Howsam, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville recèle un formidable potentiel de développement et que son accueil témoigne de la reconnaissance de la position stratégique du Vietnam dans le sport et l’investissement à l’échelle mondiale. Il a ajouté que les légendes du golf viendraient non seulement pour concourir, mais aussi pour nouer des contacts et explorer des pistes de collaboration à long terme.

Le Legends Tour offrira une dotation totale de 20.millions d’euros (21,5 millions de dollars), dont au moins 500.000 euros pour le Vietnam Legends Championship 2025.

Selon Nguyên Gia Bao, présidente de The Golf House Vietnam et vice-présidente du comité d’organisation, l’une des raisons qui l’ont poussée à accueillir une étape du Legends Tour au Vietnam était de contribuer au développement économique et d’attirer les investissements.

Elle a précisé qu’inviter des milliardaires internationaux au Vietnam n’était pas chose aisée, mais que l’organisation du Vietnam Legends Championship faciliterait leur venue.

Le Legends Tour est réservé aux golfeurs professionnels de plus de 50 ans, mais d’autres joueurs peuvent y participer grâce à un système de handicap. Nombre de golfeurs amateurs sont des hommes d’affaires et des investisseurs prêts à parcourir de longues distances pour assister au tournoi.

Parmi eux, Dileep Kumar, propriétaire de Heilbroon Properties à Dubaï. Il a déclaré que le golf en particulier, et le sport en général, offrent de précieux enseignements, notamment dans le monde des affaires. Gagner au golf, a-t-il souligné, ne consiste pas seulement à vaincre son adversaire, mais aussi à se surpasser.

Il a ajouté que la patience et la constance étaient essentielles pour maîtriser un bon swing, tout comme la persévérance est indispensable à la réussite en affaires.

Kumar s’est dit impatient de participer au Vietnam Legends Championship. Il ne s’était pas fixé d’objectif précis, mais espérait passer un moment agréable et échanger avec les légendes du golf et les autres participants.

Le Legends Tour est le nom actuel de l’European Senior Tour et constitue le circuit officiel des joueurs de plus de 50 ans. Il fait partie du PGA European Tour, aux côtés du DP World Tour et de l’European Challenge Tour.

L’European Senior Tour a été créé en 1992 suite aux demandes de 60 golfeurs professionnels de renom souhaitant la création d’un circuit senior, cinq ans après le premier Senior Open en 1987.

La vision du circuit a été définie en 2020, plaçant les légendes au cœur de la marque et offrant aux golfeurs amateurs des opportunités uniques de jouer aux côtés de professionnels et de célébrités lors de tournois en direct.

C’est la deuxième fois que le tournoi se déroule au Vietnam. Lors de l’édition 2023, Adilson da Silva a remporté le trophée, maintenant ainsi le suspense jusqu’à la dernière semaine pour le titre de champion.

Avec son littoral riche et ses magnifiques plages, le Vietnam offre fièrement un climat tropical et des paysages à couper le souffle, s’imposant comme une nouvelle destination prometteuse dans le monde du golf.

Le Vietnam a été désigné première destination golfique d’Asie pendant six années consécutives, de 2017 à 2022, ainsi que première destination golfique mondiale en 2019 et 2021.

VNA/CVN