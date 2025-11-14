Le culturiste Pham Van Mach au septième ciel aux WBPF 2025 en Indonésie

Le culturiste Pham Van Mach a remporté le 14 novembre la première médaille d'or pour le Vietnam dans la catégorie des moins de 55 kg lors des 16 es Championnats du monde de culturisme et de sports physiques (WBPF) 2025, qui se déroulent actuellement en Indonésie.

L’athlète vietnamien, âgé de 49 ans, originaire de la province d'An Giang, a surclassé plusieurs adversaires de taille, notamment les favoris indiens Muru Ramamurthy et Shiv Choram Sundi, pour décrocher le sacre.

Il a ainsi ajouté la septième médaille à son palmarès après avoir remporté cinq titres mondiaux, en 2001, 2009, 2010, 2014 et 2017, et la médaille d’or dans la catégorie des 55 kg aux 14es Championnats du monde de culturisme et de sports physiques en 2023.

Par ailleurs, son compatriote Phan Huynh Duc a également remporté la médaille d’or dans la catégorie des 65 kg, signant ainsi son premier titre mondial individuel.

Pendant ce temps, le culturiste vietnamien Lê Hông Phong n’a terminé que deuxième dans la catégorie des 60 kg. Peu après, l’athlète Hô Huy Binh, originaire de Hô Chi Minh-Ville, a réalisé une performance exceptionnelle pour remporter le titre dans la catégorie des 70 kg.

Cette année, le tournoi se déroule à Batam, en Indonésie, du 11 au 16 novembre et rassemble des centaines de compétiteurs venus du monde entier.

Le Vietnam ambitionne de conserver son titre par équipe, remporté lors de la 15e édition des Championnats du monde de culturisme et de sports physiques aux Maldives en novembre 2024.

