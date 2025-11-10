Le Vietnam vise entre 40 et 50 médailles d’or aux ASEAN Para Games 2025

L’Autorité des sports du Vietnam a annoncé que la délégation vietnamienne d’athlètes handisport participera aux ASEAN Para Games 2025 avec l’objectif ambitieux de remporter entre 40 et 50 médailles d’or, tout en figurant parmi les quatre premières nations du classement général.

>> Coup d’envoi du Championnat handisport national 2025

>> Le Vietnam se prépare pour les Jeux paralympiques de 2028

>> Lê Van Công termine quatrième aux Championnats du monde de para haltérophilie

Photo : VN+/CVN

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les organes concernés doivent garantir un processus rigoureux de sélection des entraîneurs et des athlètes, conformément aux règlements en vigueur. La délégation vietnamienne se rendra en Thaïlande dans un esprit de solidarité, d’amitié, d’honnêteté et de fair-play, tout en affirmant son engagement à lutter contre toute forme de comportement antisportif.

La délégation comptera un total de 184 membres, dont 139 athlètes, 27 entraîneurs et 17 officiels, parmi lesquels quatre médecins. Les sportifs vietnamiens participeront à 11 disciplines : athlétisme, natation, para haltérophilie, para badminton, para tennis de table, échecs, para judo, boccia, para-tir à l’arc, tennis en fauteuil roulant et escrime fauteuil.

Les ASEAN Para Games 2025 (Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est pour les personnes handicapées) se tiendront à Nakhon Ratchasima (Thaïlande) du 15 au 27 janvier 2026. La cérémonie d’ouverture aura lieu le 20 janvier, et les compétitions officielles se dérouleront du 20 au 25 janvier. L’événement comprendra au total 19 disciplines, 536 épreuves, dont quatre - athlétisme, natation, para haltérophilie et paracyclisme - se dérouleront conformément aux normes de supervision du Comité paralympique international (IPC).

La cérémonie de départ de la délégation vietnamienne aura lieu le 16 décembre 2025.

VNA/CVN