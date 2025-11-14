Le KPGA Winter Tour débarquera au Vietnam au début 2027

Le Vietnam accueillera le KPGA Winter Tour pour la première fois en février 2027, suite à un accord signé jeudi 13 novembre à Hanoï entre CV Resort - Phoenix Golf, GolfT et J Golf.

Photo : golfcity/CVN

Le choix du Vietnam comme pays hôte du KPGA Winter Tour, parrainé par l’Association sud-coréenne des golfeurs professionnels (KPGA), constitue une étape importante. Ce choix renforce non seulement la réputation du pays au sein de la communauté golfique internationale, mais contribue également à la mise en place d’un calendrier régulier de compétitions internationales de golf dans la région.

La KPGA est une instance dirigeante prestigieuse du golf professionnel en République de Corée, notamment connue pour le KPGA Tour, qui se déroule d’avril à novembre.

À la fin de la saison principale, la KPGA organise généralement son Winter Tour dans des pays au climat chaud, comme la Thaïlande. Ce circuit comprend 2 à 5 tournois, réunissant chacun de 100 à 120 golfeurs, disputés sur 36 trous et attirant de nombreux joueurs parmi les meilleurs de la région.

L’organisation du Winter Tour au Vietnam, une première pour le pays, devrait offrir aux golfeurs vietnamiens de précieuses opportunités de se frotter à des professionnels internationaux, tout en contribuant à une meilleure intégration du Vietnam dans le paysage golfique professionnel mondial.

Selon les organisateurs, plusieurs golfeurs sud-coréens de renom participeront également à cette première étape du KPGA Winter Tour au Vietnam, début 2027.

Cette cérémonie de signature marque également la réouverture du CV Resort après d’importants travaux de rénovation.

Inspiré du modèle de développement de Chamvit en République de Corée, le CV Resort regroupe plusieurs complexes d’affaires stratégiques au Vietnam, dont l’hôtel cinq étoiles Grand Plaza Hanoi, le Phoenix Golf Resort à Luong Son (Phu Tho) et l’hippodrome de Soc Son.

VNA/CVN