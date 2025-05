Le Vietnam remporte la médaille d'or lors de la Coupe du monde de gymnastique FIG 2025

>> Quatorze délégations attendues au Championnat de gymnastique aérobic d'Asie 2024

>> Ouverture de la 9e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic à Hanoï

>> Le Vietnam en tête du classement à la 9e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic

>> Le Vietnam se pare d’argent aux Mondiaux de gymnastique aérobic en Italie

Photo : qdnd.vn/CVN

Lors de la finale, malgré une concurrence acharnée, Dang Ngoc Xuân Thiên a réalisé une performance extrêmement impressionnante. Non seulement il est techniquement parfait, mais il rend également ses fans satisfaits lorsqu'il exécute des mouvements difficiles. C'est aussi la raison pour laquelle il a conquis les arbitres. Avec 14. 266 points, Dang Ngoc Xuân Thiên a surpassé les adversaires suivants tels que Zeinolla Idrissov (Kazakhstan), Azimov (Ouzbékistan), remportant la médaille d'or à la plus grande joie du staff technique et de ses coéquipiers.

La médaille d'argent est revenue à Zeinolla Idrissov, 14.233 points, la médaille de bronze à Abdullah Azimov, 13.800 points.

Il s'agit de la première médaille d'or après 7 ans de gymnastique vietnamienne à la coupe du monde.

Né en 2002, Dang Ngoc Xuânn Thiên représente Hô Chi Minh-Ville et s'entraîne depuis l'âge de 6 ans. Il avait déjà remporté deux médailles d'or consécutives aux Jeux d'Asie du Sud-Est.

Le même jour, Nguyên Van Khanh Phong, 23 ans, a ajouté une médaille d'argent aux anneaux avec 13,566 points. L'or est revenu au Turc Adem Asil (14,100) et le bronze à l'Argentin Daniel Villafane (13,333).

L'équipe vietnamienne participe à cet événement avec cinq athlètes : Trinh Hai Khang, Dang Ngoc Xuân Thiên, Nguyên Vân Khanh Phong, Dinh Phuong Thanh et Dô Nam Anh.

VNA/CVN