Entre sport et spectacle : l’essor de la gymnastique artistique

Plus qu’une simple discipline olympique, la gymnastique artistique s’impose aujourd’hui comme un véritable sport-spectacle. Fascinante par sa grâce et sa technicité, elle brille lors des grands rendez-vous culturels au Vietnam, captivant le public à chaque prestation.

Photo : CTV-VNA/CVN

À l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 2025), Hô Chi Minh-Ville baignait dans une atmosphère de fête. Au cœur des célébrations, l’équipe de gymnastique artistique de la ville a séduit un large public avec sa prestation intitulée “Écrire la suite de l’histoire de la paix”. Sur scène, danse, ballet, acrobaties spectaculaires et mouvements d’une rare élégance se sont harmonieusement entremêlés, offrant un spectacle saisissant.

Pour Phùng Lê Thy, responsable de la discipline à Hô Chi Minh-Ville, cette représentation constituait une occasion précieuse de mettre en lumière la maîtrise technique et la singularité de la gymnastique artistique auprès du grand public. Un numéro symbolique, selon elle, illustrant l’attachement des jeunes générations à la paix, tout en rendant hommage au passé héroïque et en exprimant l’espoir d’un avenir meilleur.

Habituée des grands rendez-vous culturels de la ville, la troupe a également été sollicitée pour participer au défilé du 30 avril. À peine la représentation du 19 avril achevée, les répétitions se sont enchaînées les 22, 25 et 27 avril, afin de préparer dans les meilleures conditions la cérémonie officielle.

“C’est une mission importante. C’est également un immense honneur pour notre discipline, nos athlètes et nos entraîneurs. Toute l’équipe s’est engagée avec détermination pour faire de cet événement un moment inoubliable”, confie Mme Thy.

“Je veux y aller, et je dois y aller !”

Les 12 athlètes sélectionnés pour le défilé sont tous en âge scolaire, le plus jeune n’ayant que 10 ans. Or, les entraînements intensifs coïncident avec la période des examens de fin de semestre. Il n’est donc pas simple de préserver leur santé, de participer ponctuellement aux répétitions et de terminer leurs devoirs scolaires.

Photo : CTV/CVN

Les entraîneurs ont tenu à insister : “C’est un événement majeur pour le pays, qui n’a lieu qu’une fois tous les 50 ans. Vous n’aurez peut-être pas la chance d’y participer une seconde fois. C’est un honneur pour chacun, et tout le monde souhaite y contribuer”. Parallèlement, ils ont raconté l’histoire de la guerre de libération du pays, sensibilisant davantage les enfants à l’esprit et aux valeurs de cette commémoration.

Au début, les plus jeunes ne comprenaient pas toute la signification de l’événement. Mais lors des répétitions, en voyant l’esprit collectif de ceux qui les entouraient, ils se sont montrés très déterminés. De plus, les répétitions exigeaient une grande ponctualité : certains, à peine sortis d’un examen, se rendaient aussitôt à l’entraînement, cartable à la main.

Les entraîneurs avaient prévu des solutions au cas où certains enfants manqueraient une répétition ou deux. Par exemple, en cas de difficultés de déplacement aux heures de pointe, si les parents prévenaient, un autre enfant pouvait intégrer l’équipe grâce à une réserve toujours prête. Mais les jeunes membres n’étaient pas d’accord.

“Je veux y aller, et je dois y aller ! Je trouverai le moyen le plus rapide de venir, alors pouvez-vous m’attendre ?” En entendant ces mots et en voyant leur détermination, les entraîneurs ont été très heureux.

“Ils sont toujours très fiers, même fatigués, ils ne se plaignent jamais quand ils m’accompagnent. Je ressens leur enthousiasme et cela me rend heureuse aussi”, confie Mme Thy, le regard plein de fierté.

Promouvoir la pratique

Discipline olympique exigeante, la gymnastique artistique s’impose comme un sport où la technique ne suffit pas. Force, souplesse, sens du rythme, expressivité et parfaite maîtrise de chaque agrès sont indispensables pour briller sur les tapis. À ces qualités physiques et artistiques s’ajoutent des critères esthétiques : silhouette élancée, visage lumineux et tenue impeccable font également la différence, rendant la sélection particulièrement rigoureuse.

Mais derrière les lumières du spectacle, le parcours reste semé d’embûches. Dans la mégapole du Sud, de nombreuses familles hésitent encore à engager leurs enfants, freinées par la rigueur des entraînements, la douleur liée aux exercices de souplesse et des emplois du temps familiaux déjà bien remplis.

Face à ces obstacles, chaque apparition publique, chaque participation à un défilé ou à un événement d’envergure, devient un formidable levier pour faire rayonner la discipline et susciter des vocations. Peu répandue au Vietnam, la gymnastique artistique profite de ces occasions pour attirer l’attention du public et encourager un plus grand nombre de jeunes à s’y engager, avec le soutien de leurs proches.

Aujourd’hui, Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Binh Duong sont les localités où le mouvement est le plus développé. Dans la mégapole du Sud, la gymnastique artistique a retrouvé un nouveau souffle depuis 2019, avec la relance des activités dans une dizaine d’arrondissements et des projets d’extension au sein des établissements scolaires. Les compétitions locales permettent de repérer les talents, tandis que les tournois nationaux servent de tremplin vers les grandes scènes internationales.

Si les résultats de l’équipe vietnamienne aux derniers Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) restent encore modestes - une médaille d’argent en 2017, une de bronze au concours général en 2022 -, ils nourrissent l’espoir et la motivation d’une génération décidée à porter haut les couleurs nationales. Entraîneurs et athlètes, animés par la passion, appellent aujourd’hui à un soutien accru afin de permettre à la gymnastique artistique vietnamienne de s’imposer sur la scène mondiale.

Phuong Nga/CVN